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https://ria.ru/20201119/krym-1585298019.html
В Крыму рассказали, как меры против COVID-19 повлияют на спрос туристов
В Крыму рассказали, как меры против COVID-19 повлияют на спрос туристов
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сказал РИА Новости, что не ожидает глобального влияния новых мер против коронавируса на спрос на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:12
2020-11-19T13:13
туризм
коронавирус в россии
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сказал РИА Новости, что не ожидает глобального влияния новых мер против коронавируса на спрос на новогодний отдых в регионе.Крым на фоне ситуации с распространением коронавируса вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах."Речь идет о самосохранении, безопасности. Именно поэтому глава республики принял вынужденные меры по ограничению некоторых видов новогодних торжеств с 20 декабря по 15 января. Я думаю, что это не должно глобально сказаться на уровне бронирования, потому что приезжать, оздоравливаться и отдыхать в Крыму можно", — сказал Волченко.По его данным, уже сейчас уровень бронирования на новогодние каникулы в Крым составляет в среднем 60-65 процентов. На данный момент принимают туристов более 370 средств размещения.Ради сохранения здоровья людей придется пожертвовать массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, сказал он. При этом формат новогодних празднований на свежем воздухе будет обсуждаться с бизнесом, так как на открытой территории риски заражений существенно снижаются. С начала эпидемии на полуострове выявлено 12 733 заболевших коронавирусом, выздоровели 8 275 человек, умерли 222. При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что стремительный рост числа заражений ожидается в Крыму к середине декабря.
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коронавирус в россии, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

В Крыму рассказали, как меры против COVID-19 повлияют на спрос туристов

13:12 19.11.2020 (обновлено: 13:13 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Симферополя
Пассажиры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сказал РИА Новости, что не ожидает глобального влияния новых мер против коронавируса на спрос на новогодний отдых в регионе.
Крым на фоне ситуации с распространением коронавируса вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах.
"Речь идет о самосохранении, безопасности. Именно поэтому глава республики принял вынужденные меры по ограничению некоторых видов новогодних торжеств с 20 декабря по 15 января. Я думаю, что это не должно глобально сказаться на уровне бронирования, потому что приезжать, оздоравливаться и отдыхать в Крыму можно", — сказал Волченко.
По его данным, уже сейчас уровень бронирования на новогодние каникулы в Крым составляет в среднем 60-65 процентов. На данный момент принимают туристов более 370 средств размещения.
Ради сохранения здоровья людей придется пожертвовать массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, сказал он. При этом формат новогодних празднований на свежем воздухе будет обсуждаться с бизнесом, так как на открытой территории риски заражений существенно снижаются.
С начала эпидемии на полуострове выявлено 12 733 заболевших коронавирусом, выздоровели 8 275 человек, умерли 222. При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что стремительный рост числа заражений ожидается в Крыму к середине декабря.
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ТуризмКоронавирус в РоссииВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
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