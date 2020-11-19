https://ria.ru/20201119/krym-1585298019.html

В Крыму рассказали, как меры против COVID-19 повлияют на спрос туристов

В Крыму рассказали, как меры против COVID-19 повлияют на спрос туристов

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сказал РИА Новости, что не ожидает глобального влияния новых мер против коронавируса на спрос на... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:12

2020-11-19T13:12

2020-11-19T13:13

туризм

коронавирус в россии

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сказал РИА Новости, что не ожидает глобального влияния новых мер против коронавируса на спрос на новогодний отдых в регионе.Крым на фоне ситуации с распространением коронавируса вводит запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января, при этом прием туристов на полуострове не прекращается, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах."Речь идет о самосохранении, безопасности. Именно поэтому глава республики принял вынужденные меры по ограничению некоторых видов новогодних торжеств с 20 декабря по 15 января. Я думаю, что это не должно глобально сказаться на уровне бронирования, потому что приезжать, оздоравливаться и отдыхать в Крыму можно", — сказал Волченко.По его данным, уже сейчас уровень бронирования на новогодние каникулы в Крым составляет в среднем 60-65 процентов. На данный момент принимают туристов более 370 средств размещения.Ради сохранения здоровья людей придется пожертвовать массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, сказал он. При этом формат новогодних празднований на свежем воздухе будет обсуждаться с бизнесом, так как на открытой территории риски заражений существенно снижаются. С начала эпидемии на полуострове выявлено 12 733 заболевших коронавирусом, выздоровели 8 275 человек, умерли 222. При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что стремительный рост числа заражений ожидается в Крыму к середине декабря.

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым