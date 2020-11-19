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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585410804.html
Власти надеются, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Власти надеются, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Власти надеются, что Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:29
2020-11-19T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Власти надеются, что Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом."Вроде бы сейчас образовалось некоторое плато, если брать количество госпитализаций. Надежда такая, что вдруг после этого мы вниз пойдем", - сказал вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала 78.При этом он отметил, что коронавирус останется до весны. "К сожалению, мы вынуждены готовиться несколько к иному сценарию… Коронавирус – это один из видов вирусной инфекции. Осенью к нам вирус приходит, и до весны он остается с нами. Будет ли потом повторение, сможем ли мы отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет? Это на сегодняшний день вопрос предположений. Но готовимся мы к тому, что до весны нам в этой ситуации придется жить", - добавил вице-губернатор.Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что динамика госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилась в течение прошлой недели.По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 1201 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 90 400 случаев заражения COVID-19. Скончались 4763 человека. Выздоровели 53 200 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Власти надеются, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

18:29 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь из автомобилей скорой медицинской помощи
Очередь из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Власти надеются, что Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом.
"Вроде бы сейчас образовалось некоторое плато, если брать количество госпитализаций. Надежда такая, что вдруг после этого мы вниз пойдем", - сказал вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала 78.
При этом он отметил, что коронавирус останется до весны. "К сожалению, мы вынуждены готовиться несколько к иному сценарию… Коронавирус – это один из видов вирусной инфекции. Осенью к нам вирус приходит, и до весны он остается с нами. Будет ли потом повторение, сможем ли мы отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет? Это на сегодняшний день вопрос предположений. Но готовимся мы к тому, что до весны нам в этой ситуации придется жить", - добавил вице-губернатор.
Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что динамика госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилась в течение прошлой недели.
По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 1201 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 90 400 случаев заражения COVID-19. Скончались 4763 человека. Выздоровели 53 200 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
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