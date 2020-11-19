https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275601.html

Пациент с COVID-19 умер, отдав свой лимит кислорода сыну

Пациент с COVID-19 умер, отдав свой лимит кислорода сыну

На Украине больной COVID-19 мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии написала в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:26

2020-11-19T02:26

2020-11-19T07:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ситуация на украине

киевская область

украина

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На Украине больной COVID-19 мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии написала в Facebook волонтер Дана Яровая.Она сообщила, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19. В итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.Продолжают ли давать сыну умершего "отцовский паек" на кислород, неизвестно, добавила Яровая.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине выявили 535 857 заболевших (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели – 241 444 человека, зафиксировано летальных случаев – 9603.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

киевская область

украина

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ситуация на украине, киевская область, украина, в мире