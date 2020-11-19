https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585268725.html

Роспотребнадзор оценил, как протекает коронавирус у курильщиков

Роспотребнадзор оценил, как протекает коронавирус у курильщиков

Коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:34

2020-11-19T00:34

2020-11-19T03:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Девятнадцатого ноября отмечается международный день отказа от курения.Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или других табачных изделий, отметили в пресс-службе.Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.Ранее американские биологи выяснили, что среди тех, кто курит, количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Они установили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами, которые играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество