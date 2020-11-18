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Ученые выяснили, почему курящие тяжелее болеют COVID-19
Ученые выяснили, почему курящие тяжелее болеют COVID-19
Американские биологи изучили молекулярные механизмы, с которыми связан риск развития более тяжелой формы COVID-19 у курящих людей. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:17
2020-11-18T12:17
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американские биологи изучили молекулярные механизмы, с которыми связан риск развития более тяжелой формы COVID-19 у курящих людей. Результаты опубликованы в журнале Cell Stem Cell.Клиницисты отмечают, что среди тех, кто курит, количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Но причины этого до сих пор были не совсем ясны.Ученые из Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, используя клеточную модель, воссоздали процессы, происходящие в дыхательных путях курильщиков, зараженных коронавирусом.Дыхательные пути, по которым вдыхаемый воздух из носа и рта попадает в легкие —первая линия защиты организма от переносимых по воздуху патогенов. Ученые вырастили из стволовых клеток, взятых из легких пяти молодых, здоровых, некурящих доноров, культуру клеток так называемого интерфейса воздух-жидкость, которые точно повторяют поведение и функции клеток дыхательных путей человека."Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей — первое место, куда попадает вирус, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Бриджит Гомпертс (Brigitte Gomperts), профессора легочной медицины и сотрудника Университетского онкологического центра. — Это область, которая продуцирует слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов и содержит клетки с выступами в виде пальцев, которые выталкивают эту слизь вверх и наружу".Чтобы создать эффект курения, исследователи обрабатывали культуры сигаретным дымом по три минуты в день в течение четырех дней."Модель этого типа используется для изучения заболеваний легких уже более десяти лет, и доказано, что она хорошо имитирует изменения в дыхательных путях курящего человека", — говорит Гомпертс.Затем авторы заразили как обработанные, так и контрольные, не подвергавшиеся воздействию сигаретного дыма, культуры живым вирусом SARS-CoV-2, и сравнили две группы. В моделях, подвергшихся воздействию дыма, исследователи увидели в два-три раза больше инфицированных клеток. Они выяснили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами.Интерфероны играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они заставляют инфицированные клетки производить белки для атаки на вирус, а неинфицированные — предупреждают о проникновении патогена, чтобы они подготовились. Известно, что сигаретный дым снижает реакцию дыхательных путей на интерферон."Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь", — объясняет ученый.Авторы надеются, что полученные ими результаты помогут разработать новые терапевтические стратегии, снижающие риск развития тяжелой формы COVID-19 у курильщиков.
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584965971.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Ученые выяснили, почему курящие тяжелее болеют COVID-19

12:17 18.11.2020
 
© UCLA Broad Stem Cell Research Center/Cell Stem CellРаспространение вируса SARS-CoV-2 (зеленый) в тканях дыхательных путей некурящего человека (слева) и курильщика (справа)
Распространение вируса SARS-CoV-2 (зеленый) в тканях дыхательных путей некурящего человека (слева) и курильщика (справа) - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© UCLA Broad Stem Cell Research Center/Cell Stem Cell
Распространение вируса SARS-CoV-2 (зеленый) в тканях дыхательных путей некурящего человека (слева) и курильщика (справа)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американские биологи изучили молекулярные механизмы, с которыми связан риск развития более тяжелой формы COVID-19 у курящих людей. Результаты опубликованы в журнале Cell Stem Cell.
Клиницисты отмечают, что среди тех, кто курит, количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Но причины этого до сих пор были не совсем ясны.
Ученые из Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, используя клеточную модель, воссоздали процессы, происходящие в дыхательных путях курильщиков, зараженных коронавирусом.
Дыхательные пути, по которым вдыхаемый воздух из носа и рта попадает в легкие —первая линия защиты организма от переносимых по воздуху патогенов. Ученые вырастили из стволовых клеток, взятых из легких пяти молодых, здоровых, некурящих доноров, культуру клеток так называемого интерфейса воздух-жидкость, которые точно повторяют поведение и функции клеток дыхательных путей человека.
"Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей — первое место, куда попадает вирус, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Бриджит Гомпертс (Brigitte Gomperts), профессора легочной медицины и сотрудника Университетского онкологического центра. — Это область, которая продуцирует слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов и содержит клетки с выступами в виде пальцев, которые выталкивают эту слизь вверх и наружу".
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Вчера, 12:14РИА Наука
Предложен новый вариант терапии COVID-19
Чтобы создать эффект курения, исследователи обрабатывали культуры сигаретным дымом по три минуты в день в течение четырех дней.
"Модель этого типа используется для изучения заболеваний легких уже более десяти лет, и доказано, что она хорошо имитирует изменения в дыхательных путях курящего человека", — говорит Гомпертс.
Затем авторы заразили как обработанные, так и контрольные, не подвергавшиеся воздействию сигаретного дыма, культуры живым вирусом SARS-CoV-2, и сравнили две группы.
В моделях, подвергшихся воздействию дыма, исследователи увидели в два-три раза больше инфицированных клеток. Они выяснили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами.
Интерфероны играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они заставляют инфицированные клетки производить белки для атаки на вирус, а неинфицированные — предупреждают о проникновении патогена, чтобы они подготовились. Известно, что сигаретный дым снижает реакцию дыхательных путей на интерферон.
"Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь", — объясняет ученый.
Авторы надеются, что полученные ими результаты помогут разработать новые терапевтические стратегии, снижающие риск развития тяжелой формы COVID-19 у курильщиков.
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