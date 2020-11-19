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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585420773.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху
Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:25
2020-11-19T19:25
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
жан-ив ле дриан
нагорный карабах
сергей лавров
франция
азербайджан
армения
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления, сообщили в четверг в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта. Подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября... Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении МИД.Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ, добавили в МИД по итогам телефонного разговора.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585378234.html
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нагорный карабах
франция
азербайджан
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россия, обсе, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, сергей лавров, франция, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Франции выполнение заявления по Карабаху

19:25 19.11.2020
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления, сообщили в четверг в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта. Подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября... Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении МИД.
Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ, добавили в МИД по итогам телефонного разговора.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 16:23Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕЖан-Ив Ле ДрианНагорный КарабахСергей ЛавровФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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