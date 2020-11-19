https://ria.ru/20201119/karabakh-1585388652.html

В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

В Нагорном Карабахе сформировали пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:58

2020-11-19T16:58

2020-11-19T18:50

никол пашинян

военно-транспортная авиация

ильхам алиев

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Нагорном Карабахе сформировали пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач, сообщил Национальный центр управления обороной.Речь идет о Центре гуманитарного разминирования, Центре примирения враждующих сторон (в его состав, в частности, входят отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца"), а также центрах транспортного, медицинского и торгово-бытового обеспечения.Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования доставили в НКР сегодня самолетами Военно-транспортной авиации, с пятницы оно приступит к выполнению своих обязанностей.Указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе, помощи жителям региона в решении самых насущных проблем и возвращения беженцев в конце прошлой недели подписал Владимир Путин. Курировать процесс поручили Министерству обороны.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта начали размещаться российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанскую военную колонну в НКР Азербайджанская военная колонна в сопровождении российских миротворцев прошла по территории НКР - она следует от Шуши на другую часть контролируемой Азербайджаном территории (единственная дорога - через НКР). 2020-11-19T16:58 true PT0M43S

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никол пашинян, военно-транспортная авиация, ильхам алиев, владимир путин, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире