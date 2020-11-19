https://ria.ru/20201119/karabakh-1585367555.html

Лавров: Россия не нарушала обязательства по ОДКБ в ситуации с Карабахом

Лавров: Россия не нарушала обязательства по ОДКБ в ситуации с Карабахом

Москва не нарушала свои обязательства по ОДКБ при достижении договоренности по урегулированию в Нагорном Карабахе, такие обвинения нечистоплотны и... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:27

2020-11-19T15:27

2020-11-19T15:44

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

одкб

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва не нарушала свои обязательства по ОДКБ при достижении договоренности по урегулированию в Нагорном Карабахе, такие обвинения нечистоплотны и некомпетентны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны (утверждается – ред.): "Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем". А на другом полюсе: "Россия предала своих союзников". При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Министр отметил, что некоторые аналитики "прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности"."Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации", - отметил Лавров."Сейчас, судя по всему, для наших "записных" оппозиционеров все средства хороши вплоть до откровенного передергивания фактов. Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе RT, широкой поддержкой наших граждан", - добавил министр.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585344867.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, одкб, азербайджан, армения, в мире