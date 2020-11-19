Лавров: Россия не нарушала обязательства по ОДКБ в ситуации с Карабахом
15:27 19.11.2020 (обновлено: 15:44 19.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва не нарушала свои обязательства по ОДКБ при достижении договоренности по урегулированию в Нагорном Карабахе, такие обвинения нечистоплотны и некомпетентны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С одной стороны (утверждается – ред.): "Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем". А на другом полюсе: "Россия предала своих союзников". При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Министр отметил, что некоторые аналитики "прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности".
"Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации", - отметил Лавров.
"Сейчас, судя по всему, для наших "записных" оппозиционеров все средства хороши вплоть до откровенного передергивания фактов. Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе RT, широкой поддержкой наших граждан", - добавил министр.