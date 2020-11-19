https://ria.ru/20201119/karabakh-1585356588.html

Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах

Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах

Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:43

2020-11-19T14:43

2020-11-19T14:43

ситуация в нагорном карабахе

обсе

анн идальго

мид франции‎

владимир путин

нагорно-карабахская республика

оон

азербайджан

армения

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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах.В среду вечером Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе и высказал надежду на признание республики."Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). Дополнительная помощь в размере 50 000 евро будет направлена через (организацию) Армянский фонд Франции (Fonds Armenien de France)", - написала Идальго на своей странице в Twitter.Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.Ранее глава французского МИД отмечал, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.На следующей неделе – 25 ноября – Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщил один из авторов инициативы сенатор Брюно Ретайо.Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь Российское Минобороны предоставило кадры восстановления мирной жизни в Степанакерте. 2020-11-19T14:43 true PT2M25S

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