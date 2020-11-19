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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585356588.html
Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах
Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах
Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:43
2020-11-19T14:43
ситуация в нагорном карабахе
обсе
анн идальго
мид франции‎
владимир путин
нагорно-карабахская республика
оон
азербайджан
армения
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах.В среду вечером Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе и высказал надежду на признание республики."Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). Дополнительная помощь в размере 50 000 евро будет направлена через (организацию) Армянский фонд Франции (Fonds Armenien de France)", - написала Идальго на своей странице в Twitter.Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.Ранее глава французского МИД отмечал, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.На следующей неделе – 25 ноября – Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщил один из авторов инициативы сенатор Брюно Ретайо.Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь
Российское Минобороны предоставило кадры восстановления мирной жизни в Степанакерте.
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обсе, анн идальго, мид франции‎, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире

Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах

14:43 19.11.2020
 
© РИА Новости / Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкМэр Парижа Анн Идальго на церемонии зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях. 23 ноября 2017
Мэр Парижа Анн Идальго на церемонии зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях. 23 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Гильем Бейкер
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах.
В среду вечером Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе и высказал надежду на признание республики.
Последствия обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 07:07Ситуация в Нагорном Карабахе
Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха
"Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). Дополнительная помощь в размере 50 000 евро будет направлена через (организацию) Армянский фонд Франции (Fonds Armenien de France)", - написала Идальго на своей странице в Twitter.
Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.
Ранее глава французского МИД отмечал, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.
На следующей неделе – 25 ноября – Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщил один из авторов инициативы сенатор Брюно Ретайо.
Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕАнн ИдальгоМИД Франции‎Владимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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