Мэр Парижа хочет призвать МИД Франции признать Нагорный Карабах
© РИА Новости / Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкМэр Парижа Анн Идальго на церемонии зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях. 23 ноября 2017
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго намерена обратиться в министерство иностранных дел Франции с предложением о том, чтобы Франция признала Нагорный Карабах.
В среду вечером Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе и высказал надежду на признание республики.
"Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). Дополнительная помощь в размере 50 000 евро будет направлена через (организацию) Армянский фонд Франции (Fonds Armenien de France)", - написала Идальго на своей странице в Twitter.
Выступая на заседании Совета Парижа, она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.
Le #ConseilDeParis a voté plusieurs mesures venant en aide aux Arméniens du Haut-Karabagh, terriblement éprouvés après des semaines de conflit, en formant le vœu que la République d'Artsakh soit reconnue. Une aide supplémentaire de 50.000 € sera versée via le @fondsArmenienF. pic.twitter.com/hXw9DyuHBM— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 18, 2020
Ранее глава французского МИД отмечал, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.
На следующей неделе – 25 ноября – Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщил один из авторов инициативы сенатор Брюно Ретайо.
Шестого ноября Ассамблея Корсики приняла резолюцию, призвав все страны ООН и Европейского союза признать Нагорно-Карабахскую республику.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.