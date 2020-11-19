https://ria.ru/20201119/karabakh-1585352401.html

Миротворцы сопроводили машины с азербайджанскими военными

Миротворцы сопроводили машины с азербайджанскими военными

Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши в Физулинский район, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:16

2020-11-19T14:16

2020-11-19T14:16

ситуация в нагорном карабахе

физулинский район

игорь конашенков

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши в Физулинский район, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Девятнадцатого ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана", - сказал он.

физулинский район

нагорный карабах

азербайджан

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанскую военную колонну в НКР Азербайджанская военная колонна в сопровождении российских миротворцев прошла по территории НКР - она следует от Шуши на другую часть контролируемой Азербайджаном территории (единственная дорога - через НКР). 2020-11-19T14:16 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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