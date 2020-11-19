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Миротворцы сопроводили машины с азербайджанскими военными
Миротворцы сопроводили машины с азербайджанскими военными
Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши в Физулинский район, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:16
2020-11-19T14:16
2020-11-19T14:16
ситуация в нагорном карабахе
физулинский район
игорь конашенков
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши в Физулинский район, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Девятнадцатого ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана", - сказал он.
физулинский район
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Российские миротворцы сопроводили азербайджанскую военную колонну в НКР
Азербайджанская военная колонна в сопровождении российских миротворцев прошла по территории НКР - она следует от Шуши на другую часть контролируемой Азербайджаном территории (единственная дорога - через НКР).
2020-11-19T14:16
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видео, физулинский район, игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, в мире