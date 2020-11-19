https://ria.ru/20201119/karabakh-1585349666.html

В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев

В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:07

2020-11-19T14:07

2020-11-19T14:07

игорь конашенков

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

здоровье - общество

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более трех тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585084726.html

нагорный карабах

армения

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игорь конашенков, нагорный карабах, здоровье - общество, армения, в мире