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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585349666.html
В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев
За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:07
2020-11-19T14:07
игорь конашенков
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
здоровье - общество
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более трех тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585084726.html
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игорь конашенков, нагорный карабах, здоровье - общество, армения, в мире

В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев

14:07 19.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Степанакерта перед возвращением домой
Беженцы из Степанакерта перед возвращением домой - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более трех тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоАрменияВ мире
 
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