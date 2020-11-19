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В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев
За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:07
2020-11-19T14:07
2020-11-19T14:07
игорь конашенков
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
здоровье - общество
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах перебрались 1199 беженцев, общее число вернувшихся при содействии российских миротворцев жителей превысило 3 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более трех тысяч жителей Нагорного Карабаха", - сказал он.
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игорь конашенков, нагорный карабах, здоровье - общество, армения, в мире