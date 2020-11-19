https://ria.ru/20201119/karabakh-1585344867.html
В МИД заявили о замалчивании ситуации с договоренностями по Карабаху
В МИД заявили о замалчивании ситуации с договоренностями по Карабаху
Москва фиксирует информационное замалчивание, попытки искажения того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, сказала... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:47
2020-11-19T13:47
2020-11-19T13:58
мария захарова
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
москва
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует информационное замалчивание, попытки искажения того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хочу сказать о том, что со своей стороны мы фиксируем в общем-то во многом такое какое-то где-то информационное замалчивание, где-то попытки даже информационного искажения того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому урегулированию", - сказала Захарова на брифинге.Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://ria.ru/20201119/uregulirovanie-1585318954.html
азербайджан
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мария захарова, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, москва, в мире