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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html
Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха
Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха
Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:07
2020-11-19T10:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
эммануэль макрон
владимир путин
франция
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента.Как сообщил в Twitter один из авторов резолюции сенатор Брюно Ретайо, проект рассмотрят 25 ноября.Резолюции сената (верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.Ранее официальный Париж поддержал Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после его завершения состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны. До этого азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.Согласно заявлению, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Миротворческий контингент насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.По словам Владимира Путина, главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие. Он также отметил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво.
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россия, никол пашинян, эммануэль макрон, владимир путин, франция, азербайджан, армения, в мире

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха

07:07 19.11.2020 (обновлено: 10:00 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Степанакерта
Последствия обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента.
Как сообщил в Twitter один из авторов резолюции сенатор Брюно Ретайо, проект рассмотрят 25 ноября.
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Резолюции сената (верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.
Ранее официальный Париж поддержал Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после его завершения состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны. До этого азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.
Согласно заявлению, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Миротворческий контингент насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
По словам Владимира Путина, главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие. Он также отметил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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