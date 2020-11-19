Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха
07:07 19.11.2020 (обновлено: 10:00 19.11.2020)
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента.
Как сообщил в Twitter один из авторов резолюции сенатор Брюно Ретайо, проект рассмотрят 25 ноября.
Резолюции сената (верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.
Ранее официальный Париж поддержал Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после его завершения состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны. До этого азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.
Согласно заявлению, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Миротворческий контингент насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
По словам Владимира Путина, главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие. Он также отметил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво.