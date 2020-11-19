https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:07

2020-11-19T07:07

2020-11-19T10:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

эммануэль макрон

владимир путин

франция

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха, документ размещен на сайте парламента.Как сообщил в Twitter один из авторов резолюции сенатор Брюно Ретайо, проект рассмотрят 25 ноября.Резолюции сената (верхняя палата парламента) Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.Ранее официальный Париж поддержал Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после его завершения состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны. До этого азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.Согласно заявлению, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Миротворческий контингент насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.По словам Владимира Путина, главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие. Он также отметил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован, Москва сохраняет статус-кво.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585246000.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, эммануэль макрон, владимир путин, франция, азербайджан, армения, в мире