https://ria.ru/20201119/iskander-1585371194.html

В Армении заявили о применении "Искандера" во время конфликта в Карабахе

В Армении заявили о применении "Искандера" во время конфликта в Карабахе

Бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил в четверг журналистам, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:45

2020-11-19T15:45

2020-11-19T15:58

ситуация в нагорном карабахе

минобороны армении

искандер

нагорный карабах

армения

безопасность

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил в четверг журналистам, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"."Был применен ("Искандер" - ред.), но не могу сказать, в каком направлении", - заявил Акопян, отвечая в ходе брифинга на вопрос, почему не был применен "Искандер".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html

нагорный карабах

армения

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минобороны армении, искандер, нагорный карабах, армения, безопасность, в мире