https://ria.ru/20201119/invalidy-1585158013.html

Вкус перемен: как люди с ментальными нарушениями работают в общепите

Вкус перемен: как люди с ментальными нарушениями работают в общепите

Людям с ментальной инвалидностью в России сложно найти работу. Принимать их в трудовой коллектив пока мало кто готов. Редкое исключение — инклюзивные кафе,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

кафе

здоровье - общество

всероссийское общество инвалидов

махачкала

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Людям с ментальной инвалидностью в России сложно найти работу. Принимать их в трудовой коллектив пока мало кто готов. Редкое исключение — инклюзивные кафе, открывшиеся в Санкт-Петербурге и Махачкале. Однако глобально проблему это не решает, что признают и авторы этих проектов.Особые сотрудникиНа набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге есть кафе с забавным названием "Огурцы". Внутри все утопает в зелени — словно оазис посреди ноябрьского Петербурга. За столиками греются фрилансеры с ноутбуками — привычная обстановка для такого заведения.Кофе корреспонденту РИА "Новости" приносит девушка с очень русской красотой: длинные волосы, заплетенные в косу, светлые глаза, веснушки. Анне Лысковой 21 год, она в "Огурцах" три месяца — помогает на кухне шеф-повару. У нее ментальное расстройство и нарушена речь.Она рассказывает, что раньше общаться с людьми ей было очень сложно. Впрочем, получить среднее образование и поступить в колледж это не помешало. Изучала конструирование, моделирование и технологию изделий из кожи, но после выпуска работать по профессии не смогла.Нарушения психики и интеллекта — еще у двенадцати сотрудников кафе. У каждого "особого" собственный график — в зависимости от тяжести заболевания. Например, Аня работает три дня в неделю по четыре часа.Вечером, когда посетителей немного, Аня и коллеги выходят в общий зал, садятся на большой диван, как в сериале "Друзья", и непринужденно болтают. Аню внимательно слушают, хотя понять ее речь порой непросто.Обычное кафе "Огурцы" открылись в начале декабря 2019-го на базе инклюзивных мастерских "Простые вещи", где людей с особенностями развития психики и интеллекта обучают по шести направлениям: кулинария, швейное и столярное дело, керамика, графический дизайн и арт-студия.Идея в том, чтобы люди с ментальной инвалидностью не только работали, но и социализировались, общаясь с коллегами и посетителями.По словам Грековой, работа с такими людьми требует терпения."Кому-то сложно действовать в режиме многозадачности, — уточняет она. — Например, человек идет на кухню с одним заданием, а там ему дают другое, и в итоге он про оба забывает. Или научили работника варить кофе: десять раз повторили, наконец стало получаться. Но если вдруг он заболел и неделю отсутствовал, скорее всего, надо начинать заново. Наши профессиональные сотрудники должны быть к этому готовы"."Огурцы" позиционировались как первое в России инклюзивное кафе. Впрочем, случайные посетители не в курсе: нигде это не написано, а все ребята, работающие здесь, дееспособные.Предприятие вышло на самоокупаемость за три месяца. Потом, как и у всех в общепите, наступили сложные времена из-за карантина. Но летом, после снятия ограничений, ситуация нормализовалась."Аккуратные и педантичные ребята"Похожее социальное кафе под названием "Время перемен" открылось в апреле 2019-го в Махачкале. В отличие от "Огурцов", проект не ориентирован на получение прибыли, отмечает его основательница Айшаг Гамзаева — руководитель Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам "Жизнь без слез"."Главное для нас — дать особенным людям возможность себя реализовать. Раньше мы существовали на гранты и благотворительные пожертвования. Сейчас уже вышли в ноль, но аренду и зарплату выплачиваем благодаря государственным субсидиям. Мы сразу о себе заявили как о социальном проекте, поэтому к нам даже с другого конца города приезжают, чтобы поддержать", — рассказывает Гамзаева.Во "Времени перемен" сотрудники с психическими нарушениями работают официантами, помощниками повара, посудомойщиками. Один молодой человек с ментальным заболеванием специализируется на приготовлении пиццы. Получают около 15 тысяч рублей — при средней зарплате по Дагестану в районе 21 тысячи. Гамзаева признается: бывают и промахи — кто-то столы перепутает или что-то уронит. На такой случай в зале всегда есть администратор, который урегулирует проблему. "Очень сильно переживают неудачи. Важно сразу дать понять, что никто не будет ругаться и никого не уволят", — добавляет она. Еще один подобный проект планирует реализовать в Череповце глава общественной организации "Будущее есть" Юлия Жильчикова — ищет сейчас инвестиции для старта. "У нас есть аккуратные и педантичные молодые люди с аутизмом, которые могут прекрасно работать, — объясняет она. — В Череповце найти место они не могут, и на это горько смотреть. Даже если трудоустроим хотя бы двух-трех, это уже большое достижение".Санитары и дворники По данным Федерального реестра, в России 11,76 миллиона инвалидов. Трудоустроены 906 тысяч — всего 26 процентов. Отдельная статистика по занятости людей с ментальными нарушениями не ведется. По закону российские компании обязаны принимать работников с ограниченными возможностями: квота — от двух до четырех процентов в зависимости от общего числа сотрудников. Однако, как поясняют специалисты, многим компаниям проще заплатить штраф, чем нанимать инвалидов: это связано как с неподготовленностью мест, так и коллектива. При этом у работодателей есть законное право отказать в трудоустройстве, если у них нет должности с простым функционалом, а особенному кандидату не хватает квалификации. По ее словам, появление таких проектов, как "Огурцы" или "Время перемен", — большой шаг, но всероссийскую проблему это не решит.Мамонова подчеркивает: у сотрудников с ментальной инвалидностью обязательно должен быть куратор, а государство обязано поощрять предпринимателей, готовых принимать таких людей на работу. Этот формат дагестанские общественники обсуждали в сентябре 2020 года с руководством республики.Рестораторы Махачкалы выразили заинтересованность в сотрудничестве, но при условии, что правительство выделит средства для заработной платы.Власти, по словам общественников, пока лишь "взяли вопрос на заметку".

https://ria.ru/20201113/putin-1584496595.html

https://ria.ru/20201029/sotsializatsiya-1581956688.html

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кафе, здоровье - общество, всероссийское общество инвалидов, махачкала, санкт-петербург