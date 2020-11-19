https://ria.ru/20201119/garegin-1585410161.html
Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе
Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе
Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:27
2020-11-19T18:27
2020-11-19T18:27
ситуация в нагорном карабахе
гарегин ii
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе."Верховный патриарх - католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России В.В.Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в зоне армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в послании.В документе дана высокая оценка усилиям властей РФ и лично президента России по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе."Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры", - говорится в послании.В частности, католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк."Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы", - подчеркнул Гарегин II.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584857378.html
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гарегин ii, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости.
Католикос всех армян Гарегин II
направил президенту России Владимиру Путину
послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе.
"Верховный патриарх - католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России В.В.Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в зоне армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в послании.
В документе дана высокая оценка усилиям властей РФ и лично президента России по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе.
"Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану
территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры", - говорится в послании.
В частности, католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк.
"Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы", - подчеркнул Гарегин II.