Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/garegin-1585410161.html
Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе
Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе
Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:27
2020-11-19T18:27
ситуация в нагорном карабахе
гарегин ii
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_37c499738b2486b769847eb7a6d9eb28.jpg
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе."Верховный патриарх - католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России В.В.Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в зоне армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в послании.В документе дана высокая оценка усилиям властей РФ и лично президента России по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе."Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры", - говорится в послании.В частности, католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк."Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы", - подчеркнул Гарегин II.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584857378.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_efb066cd8d4ac47efb45af859160f03d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гарегин ii, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе

18:27 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе.
"Верховный патриарх - католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России В.В.Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в зоне армяно-азербайджанского конфликта", - говорится в послании.
Мужчина держит на руках кота возле храма в монастыре Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 17:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
В документе дана высокая оценка усилиям властей РФ и лично президента России по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе.
"Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры", - говорится в послании.
В частности, католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк.
"Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы", - подчеркнул Гарегин II.
Флаг на военной технике российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 16:00
Российские миротворцы взяли под защиту монастырь Дадиванк в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеГарегин IIНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния