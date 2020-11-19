https://ria.ru/20201119/faktor-1585289250.html

Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз

Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивает риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:23

2020-11-19T09:23

2020-11-19T09:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей бойцов

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивает риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.Кроме того, врач отметил, что у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, наблюдаются проблемы с кровообращением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201019/serdtse-1580506861.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей бойцов, общество