https://ria.ru/20201119/faktor-1585289250.html
Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Наличие сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивает риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:23
2020-11-19T09:23
2020-11-19T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей бойцов
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивает риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.Кроме того, врач отметил, что у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, наблюдаются проблемы с кровообращением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201019/serdtse-1580506861.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей бойцов, общество