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В Ереване задержали водителя, въехавшего в протестующих
В Ереване задержали водителя, въехавшего в протестующих
Правоохранители Армении задержали водителя автомобиля, совершившего наезд на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:25
2020-11-19T20:25
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Армении задержали водителя автомобиля, совершившего наезд на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе полиции.Как следует из размещенных в Youtube видеокадров, протестующие перекрыли дорогу, выстроившись в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем, наехав на толпу, разорвал живую цепь и поехал дальше. При этом на кадрах видно, что в результате наезда девушка упала на дорогу."В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных мероприятий 27-летний водитель обнаружен и находится в Центральном отделении полиции Еревана. Обстоятельства выясняются, по данном факту готовятся материалы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Ереване задержали водителя, въехавшего в протестующих

16:25 19.11.2020 (обновлено: 20:25 19.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители Армении задержали водителя автомобиля, совершившего наезд на протестующих, которые перекрыли дорогу в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе полиции.
Как следует из размещенных в Youtube видеокадров, протестующие перекрыли дорогу, выстроившись в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем, наехав на толпу, разорвал живую цепь и поехал дальше. При этом на кадрах видно, что в результате наезда девушка упала на дорогу.
"В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных мероприятий 27-летний водитель обнаружен и находится в Центральном отделении полиции Еревана. Обстоятельства выясняются, по данном факту готовятся материалы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 09:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
 
Никол ПашинянНагорный КарабахЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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