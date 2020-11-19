Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"
17:48 19.11.2020 (обновлено: 23:16 19.11.2020)
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а сборы урожая падают.
Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 127,5 миллиона тонн. Сбор пшеницы прогнозировался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в России составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн.
"О какой обеспокоенности может идти речь, когда набрался огромный список нерешенных проблем. Аграрная отрасль находится в хроническом жесточайшем кризисе. И чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой "обеспокоенности" к реальным действиям", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "постоянно срываются сроки ввода объектов инженерной инфраструктуры, сельхозпроизводители не оснащены необходимым оборудованием, тарифы на энергию и транспортировку заоблачные". "Вот и получается, что объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью очень мал, а потери урожая огромны", — подчеркнул Дерипаска.
Миллиардер напомнил, что "недавно депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам заявили о недопустимости сокращения финансирования госпрограммы развития сельских территорий", "поскольку состояние отрасли вызывает обеспокоенность и до 2025 года достичь намеченных госпрограммой показателей вряд ли удастся".
"Заброшенные земли, вопреки обещаниям, вводятся в оборот медленно или не вводятся вовсе, площадь земель под мелиорацию снижается, удобрений используется мало, в результате чего истощается почва. По-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта семян. Зато в Минсельхоз отсылается радужная статистика", — добавил Дерипаска.