Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/deripaska-1585401873.html
Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"
Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:48
2020-11-19T23:16
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
олег дерипаска
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_c5aa3a2e53915bf694c3be2148146920.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а сборы урожая падают.Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 127,5 миллиона тонн. Сбор пшеницы прогнозировался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в России составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн."О какой обеспокоенности может идти речь, когда набрался огромный список нерешенных проблем. Аграрная отрасль находится в хроническом жесточайшем кризисе. И чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой "обеспокоенности" к реальным действиям", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Он отметил, что "постоянно срываются сроки ввода объектов инженерной инфраструктуры, сельхозпроизводители не оснащены необходимым оборудованием, тарифы на энергию и транспортировку заоблачные". "Вот и получается, что объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью очень мал, а потери урожая огромны", — подчеркнул Дерипаска.Миллиардер напомнил, что "недавно депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам заявили о недопустимости сокращения финансирования госпрограммы развития сельских территорий", "поскольку состояние отрасли вызывает обеспокоенность и до 2025 года достичь намеченных госпрограммой показателей вряд ли удастся"."Заброшенные земли, вопреки обещаниям, вводятся в оборот медленно или не вводятся вовсе, площадь земель под мелиорацию снижается, удобрений используется мало, в результате чего истощается почва. По-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта семян. Зато в Минсельхоз отсылается радужная статистика", — добавил Дерипаска.
https://ria.ru/20200707/1574024870.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1583017374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_da573a76cbe06df06f8d3345d3244826.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), олег дерипаска, экономика

Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"

17:48 19.11.2020 (обновлено: 23:16 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а сборы урожая падают.
Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 127,5 миллиона тонн. Сбор пшеницы прогнозировался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в России составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 18:53
Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
"О какой обеспокоенности может идти речь, когда набрался огромный список нерешенных проблем. Аграрная отрасль находится в хроническом жесточайшем кризисе. И чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой "обеспокоенности" к реальным действиям", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "постоянно срываются сроки ввода объектов инженерной инфраструктуры, сельхозпроизводители не оснащены необходимым оборудованием, тарифы на энергию и транспортировку заоблачные". "Вот и получается, что объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью очень мал, а потери урожая огромны", — подчеркнул Дерипаска.
Миллиардер напомнил, что "недавно депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам заявили о недопустимости сокращения финансирования госпрограммы развития сельских территорий", "поскольку состояние отрасли вызывает обеспокоенность и до 2025 года достичь намеченных госпрограммой показателей вряд ли удастся".
"Заброшенные земли, вопреки обещаниям, вводятся в оборот медленно или не вводятся вовсе, площадь земель под мелиорацию снижается, удобрений используется мало, в результате чего истощается почва. По-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта семян. Зато в Минсельхоз отсылается радужная статистика", — добавил Дерипаска.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 13:57Выборы президента США — 2020
Дерипаска присудил победу на американских выборах Китаю
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Олег ДерипаскаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния