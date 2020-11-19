https://ria.ru/20201119/deripaska-1585401873.html

Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"

Дерипаска назвал сельское хозяйство России "жесточайше кризисным"

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:48

2020-11-19T17:48

2020-11-19T23:16

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

олег дерипаска

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_c5aa3a2e53915bf694c3be2148146920.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал аграрную политику России, отметив, что сельское хозяйство находится в жесточайшем кризисе, из-за чего снижается объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а сборы урожая падают.Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 127,5 миллиона тонн. Сбор пшеницы прогнозировался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в России составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн."О какой обеспокоенности может идти речь, когда набрался огромный список нерешенных проблем. Аграрная отрасль находится в хроническом жесточайшем кризисе. И чтобы изменить ситуацию, нужно переходить от вялой "обеспокоенности" к реальным действиям", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Он отметил, что "постоянно срываются сроки ввода объектов инженерной инфраструктуры, сельхозпроизводители не оснащены необходимым оборудованием, тарифы на энергию и транспортировку заоблачные". "Вот и получается, что объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью очень мал, а потери урожая огромны", — подчеркнул Дерипаска.Миллиардер напомнил, что "недавно депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам заявили о недопустимости сокращения финансирования госпрограммы развития сельских территорий", "поскольку состояние отрасли вызывает обеспокоенность и до 2025 года достичь намеченных госпрограммой показателей вряд ли удастся"."Заброшенные земли, вопреки обещаниям, вводятся в оборот медленно или не вводятся вовсе, площадь земель под мелиорацию снижается, удобрений используется мало, в результате чего истощается почва. По-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта семян. Зато в Минсельхоз отсылается радужная статистика", — добавил Дерипаска.

https://ria.ru/20200707/1574024870.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1583017374.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), олег дерипаска, экономика