https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html
Дана Борисова объяснила, почему ее коллеги "палец сосут"
Дана Борисова объяснила, почему ее коллеги "палец сосут"
Дана Борисова отреагировала на жалобы артистов о бедственном положении шоу-бизнеса. В интервью "Вечерней Москве" певица и телеведущая объяснила, почему они... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:07
2020-11-19T16:07
2020-11-19T16:07
андрей разин
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звезды
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Дана Борисова отреагировала на жалобы артистов о бедственном положении шоу-бизнеса. В интервью "Вечерней Москве" певица и телеведущая объяснила, почему они "палец сосут", а на ней кризис жанра из-за пандемии не сказался.По ее словам, артисты всегда ждали Новый год, "потому что можно заработать хорошую денежку", а сейчас все эти пути к заработкам закрыты.Борисова говорит, что сама в корпоративах не участвует, у нее другие источники доходов, поэтому в нынешней ситуации она "не так проиграла, как остальные представители отечественного шоу-бизнеса"."Я зарабатываю благодаря рекламе, пишу книги, веду аккаунты в соцсетях", - перечисляет свои источники доходов Дана и опровергает сообщения хейтеров в соцсетях, будто она ведет "алкогольные вечеринки" и закрытые мероприятия.В отличие от Прохора Шаляпина, который считает, что "люди устали" от одних и тех же артистов в новогодних программах на телеэкранах, Борисова с сочувствием относится к коллегам."Представьте, как все плохо в нашей сфере, если даже такие гиганты, как Меладзе, Киркоров и Елена Воробей, требуют скидок на продукты", — говорит телеведущая.О том, что артисты должны сами найти источники доходов в нынешней ситуации, а не просить помощи государства, ранее сказал и Михаил Боярский.А вот продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, со своей стороны, решил помочь коллегам, обратившись за помощью к представителям крупного бизнеса.
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андрей разин, михаил боярский, валерий меладзе, дана борисова, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Дана Борисова отреагировала
на жалобы артистов о бедственном положении шоу-бизнеса. В интервью "Вечерней Москве" певица и телеведущая объяснила, почему они "палец сосут", а на ней кризис жанра из-за пандемии не сказался.
По ее словам, артисты всегда ждали Новый год, "потому что можно заработать хорошую денежку", а сейчас все эти пути к заработкам закрыты.
Борисова говорит, что сама в корпоративах не участвует, у нее другие источники доходов, поэтому в нынешней ситуации она "не так проиграла, как остальные представители отечественного шоу-бизнеса".
"Я зарабатываю благодаря рекламе, пишу книги, веду аккаунты в соцсетях", - перечисляет свои источники доходов Дана и опровергает сообщения хейтеров в соцсетях, будто она ведет "алкогольные вечеринки" и закрытые мероприятия.
В отличие от Прохора Шаляпина, который считает
, что "люди устали" от одних и тех же артистов в новогодних программах на телеэкранах, Борисова с сочувствием относится к коллегам.
"Представьте, как все плохо в нашей сфере, если даже такие гиганты, как Меладзе, Киркоров и Елена Воробей, требуют скидок на продукты", — говорит телеведущая.
О том, что артисты должны сами найти источники доходов в нынешней ситуации, а не просить помощи государства, ранее сказал
и Михаил Боярский.
А вот продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, со своей стороны, решил помочь коллегам, обратившись за помощью к представителям крупного бизнеса.