https://ria.ru/20201118/boyarskiy-1585174167.html

Боярский пристыдил артистов, просящих денег у государства

Боярский пристыдил артистов, просящих денег у государства

Актер Михаил Боярский призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки. Свое мнение он высказал в беседе с... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:19

2020-11-18T14:19

2020-11-18T16:00

шоубиз

михаил боярский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156167/91/1561679173_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_a91cfbfbb140f62e03ffe5362829c067.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Актер Михаил Боярский призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки. Свое мнение он высказал в беседе с порталом "Газета.ru".Боярский подчеркнул, что поиск источников дохода — это проблема самих артистов, а просьбы о материальной помощи назвал неприемлемыми. Как заметил актер, сам бы он не стал требовать господдержки. По его мнению, это непозволительная роскошь.При этом Боярский считает, что потерявшим работу коллегам можно помочь. Однако на их месте он нашел бы другую работу."Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину", — сказал Боярский.Ранее о финансовых трудностях в сфере развлечений заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко.

https://ria.ru/20201118/vinokur-1585119586.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил боярский