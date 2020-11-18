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Боярский пристыдил артистов, просящих денег у государства
Боярский пристыдил артистов, просящих денег у государства
Актер Михаил Боярский призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки. Свое мнение он высказал в беседе с... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:19
2020-11-18T14:19
2020-11-18T16:00
шоубиз
михаил боярский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Актер Михаил Боярский призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки. Свое мнение он высказал в беседе с порталом "Газета.ru".Боярский подчеркнул, что поиск источников дохода — это проблема самих артистов, а просьбы о материальной помощи назвал неприемлемыми. Как заметил актер, сам бы он не стал требовать господдержки. По его мнению, это непозволительная роскошь.При этом Боярский считает, что потерявшим работу коллегам можно помочь. Однако на их месте он нашел бы другую работу."Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину", — сказал Боярский.Ранее о финансовых трудностях в сфере развлечений заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко.
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михаил боярский
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Актер Михаил Боярский
призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки. Свое мнение он высказал в беседе с порталом "Газета.ru
".
"Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом", — сказал артист.
Боярский подчеркнул, что поиск источников дохода — это проблема самих артистов, а просьбы о материальной помощи назвал неприемлемыми. Как заметил актер, сам бы он не стал требовать господдержки. По его мнению, это непозволительная роскошь.
При этом Боярский считает, что потерявшим работу коллегам можно помочь. Однако на их месте он нашел бы другую работу.
"Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину", — сказал Боярский.
Ранее о финансовых трудностях в сфере развлечений заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей
попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин
пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко
.