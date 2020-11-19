https://ria.ru/20201119/barkhin-1585372604.html

Биография Сергея Бархина

Биография Сергея Бархина

Художник театра, график, архитектор, сценограф Сергей Михайлович Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве. Его родителями были архитекторы Михаил Бархин... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:53

2020-11-19T15:53

2020-11-19T15:53

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Художник театра, график, архитектор, сценограф Сергей Михайлович Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве. Его родителями были архитекторы Михаил Бархин (1906-1988) и Елена Новикова (1912-1996), дед – архитектор Григорий Бархин (1880-1969). По линии матери его предком был русский купец и предприниматель, коллекционер картин Герасим Хлудов (1821-1885).В 1962 году Сергей Бархин окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), где учился у таких признанных мастеров архитектуры, как Михаил Туркус, Геннадий Мовчан, Михаил Парусников и Степан Сатунц. В 1960-х годах работал архитектором в мастерской архитектора Леонида Павлова, в бригаде архитекторов Игоря Ядрова и Ирины Зотовой, в группе Михаила Красникова в Моспроекте-2.В 1965-1985 годах был оформителем и иллюстратором книг в издательстве "Искусство".В 1967 году Бархин дебютировал в качестве театрального художника в театре "Современник" в спектакле "Баллада о невеселом кабачке" Эдварда Олби.В последующем оформил более 200 постановок (оперы, балеты и драматические спектакли) во многих городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.Среди них – "Чайка" Антона Чехова, "Народовольцы" Александра Свободина, "Кто боится Вирджинии Вульф?" Олби (московский театр "Современник"), "Тартюф" Жана-Батиста Мольера (Московский театр драмы и комедии на Таганке), "Татуированная роза" Теннеси Уильямса (Московский художественный театр имени А.П. Чехова), "Царская охота" Леонида Зорина (Государственный академический театр имени Моссовета).В конце 1980-х годов Бархин стал постоянным соавтором спектаклей Генриетты Яновской и Камы Гинкаса, оформив постановку "Собачье сердце" по Михаилу Булгакову (1987) в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). В последствии в сотрудничестве с режиссерами им были оформлены спектакли "Соловей" Ганса Христиана Андерсена, "Иванов и другие" по Чехову, "Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля" Жака Оффенбаха, "Гроза" Александра Островского, "Дама с собачкой", "Черный монах", "Скрипка Ротшильда" Чехова, "Нелепая поэмка" по Федору Достоевскому и др.В 1988-1990 годах Бархин был главным художником Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, где оформил оперы "Пират" Винченцо Беллини, "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. Позже он продолжил сотрудничество с театром, оформив оперы: "Сила судьбы" Джузеппе Верди (2010), "Сократ" Эрика Сати, "Бедный матрос" Дариюса Мийо (2010), "Исправившийся пьяница" и "Китаянки" Кристофа Глюка (2014), "Пиковая дама" Петра Чайковского (2016), а также "Макбет" Верди (2018).В 1995-2000 годах Бархин занимал пост главного художника Большого театра России.Среди его спектаклей – оперы "Травиата", "Аида" и "Набукко" Верди, "Иоланта" Чайковского, "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова, "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, балеты "Жизель" Адольфа Адана и "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Оперные постановки оформлял совместно со своей сестрой-близнецом Татьяной, художником по костюмам. В последние годы Сергей Бархин оформил драматические спектакли "Плоды просвещения" Льва Толстого (2015), "Русский роман" (2016) и "Изгнание" (2017) Марюса Ивашкявичюса, "Обломов" (2018) Ивана Гончарова, "Семейный альбом" (2020) Томаса Бернхарда в Театре имени В. Маяковского, "Вариации тайны" (2018) Эрика-Эммануэля Шмитта, "СЛОН" (2018) Александра Копкова, "Кошка на раскаленной крыше" (2019) Уильямса в Московском ТЮЗе. "Меня нет дома" (2019) по Даниилу Хармсу в московском театре "Эрмитаж".Среди последних спектаклей за рубежом – постановки "Жизнь прекрасна" по Чехову, "Макбет" Уильяма Шекспира и "Канкан" Коула Портера в Финляндии; "Дама с собачкой" Чехова в США.В 1992-2008 годах Бархин был заведующим созданной им кафедры сценографии в Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1994 года вместе с сестрой-близнецом Татьяной и дочерью Анной создал издательство "Близнецы". В 2006 году в издательстве он выпустил книгу эссе и воспоминаний "Ламповая копоть", которая получила приз на ежегодном конкурсе "Лучшая книга по искусству". Также в издательстве вышли оформленные художником книги "Белое по черному", "Книга песни песней Соломона", "Гамлет" и "Король Лир" Уильяма Шекспира. Также Бархин создал книги "Заветки" (2011), был автором разделов "Говорит Сергей Бархин" и "Пьесы" в книге Виктора Березкина "Сергей Бархин" из серии "Сценографы России" (2011).Он был членом Союза архитекторов СССР, России (1965), Союза театральных деятелей России (1972), Союза художников СССР (1978) и России.В 1994-1998 годах Бархин был президентом российского центра Международной организации сценографов, техников и театральных архитекторов – ОИСТАТ.Он являлся академиком Российской академии художеств (Отделение театрально- и кинодекорационного искусства, 2011).19 ноября 2020 года Сергей Бархин скончался.Бархин был удостоен различных званий и наград. Он был удостоен званий Народный художник РФ (1998), заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Был лауреатом Государственных премий РФ (1993, 2001), Премии города Москвы (2007).Он был удостоен Международной театральной премии имени К.С. Станиславского (2002), премии "Триумф" (2004), премии "Хрустальная Турандот" (1999, 2010, 2011), Российской театральной премии "Золотая маска" (1992,1994, 2002, 2012, 2013). В декабре 2018 года Бархин стал лауреатом литературной премии "Театральный роман".Он был удостоен серебряной медали Российской академии художеств (1991), почетной медали РАХ, посвященной И.И. Шувалову (2013), золотой медали Российской академии художеств (2017). Бархин был трижды женат. Первой его супругой была архитектор Алиса Молоткова (1938-2010), второй – журналистка Нинель Логинова, третьей – актриса Елена Козелькова. У сценографа остались трое детей – две дочери и сын. Сестра Сергея Бархина – Татьяна Бархина также окончила МАРХИ. С 1980 года сотрудничает с театрами как художник по костюмам – в Большом театре, Московском ТЮЗе и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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