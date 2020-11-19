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Умер народный художник России Сергей Бархин

Умер народный художник России Сергей Бархин

Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:23

2020-11-19T12:23

2020-11-19T13:08

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств."Действительно, Сергей Михайлович скончался", - сказала собеседница агентства, отметив, что дата и место прощания будут известны позже.Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным художником России. Удостоен премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" (4 премии), "Триумф" и Станиславского.Член-корреспондент Российской академии художеств.Оформил более 200 постановок (оперы, балеты и драматические спектакли) во многих городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. С 1995 года по 2000 был главным художником Большого театра. Основатель и многие годы руководитель кафедры сценографии ГИТИСа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, российская академия художеств, общество