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Умер народный художник России Сергей Бархин
Умер народный художник России Сергей Бархин
Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:23
2020-11-19T13:08
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств."Действительно, Сергей Михайлович скончался", - сказала собеседница агентства, отметив, что дата и место прощания будут известны позже.Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным художником России. Удостоен премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" (4 премии), "Триумф" и Станиславского.Член-корреспондент Российской академии художеств.Оформил более 200 постановок (оперы, балеты и драматические спектакли) во многих городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии. С 1995 года по 2000 был главным художником Большого театра. Основатель и многие годы руководитель кафедры сценографии ГИТИСа.
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60
театр, новости культуры, российская академия художеств, общество

Умер народный художник России Сергей Бархин

12:23 19.11.2020 (обновлено: 13:08 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник-постановщик Сергей Бархин
Художник-постановщик Сергей Бархин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Известный российский сценограф, народный художник России Сергей Бархин скончался на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
"Действительно, Сергей Михайлович скончался", - сказала собеседница агентства, отметив, что дата и место прощания будут известны позже.
Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным художником России. Удостоен премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" (4 премии), "Триумф" и Станиславского.
Член-корреспондент Российской академии художеств.
Оформил более 200 постановок (оперы, балеты и драматические спектакли) во многих городах бывшего СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.
С 1995 года по 2000 был главным художником Большого театра.
Основатель и многие годы руководитель кафедры сценографии ГИТИСа.
 
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