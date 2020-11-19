https://ria.ru/20201119/amerika-1585247916.html

Кто мешает американцам уйти из Афганистана

Кто мешает американцам уйти из Афганистана

Эта музыка будет вечной — американцы снова выводят свои войска из-за границы. Администрация Трампа официально объявила о сокращении воинских контингентов в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

ближний восток

дональд трамп

барак обама

афганистан

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Эта музыка будет вечной — американцы снова выводят свои войска из-за границы. Администрация Трампа официально объявила о сокращении воинских контингентов в Афганистане и Ираке — через два месяца в первом останется 2500 человек (вместо нынешних 4000), на 500 штыков сократится и присутствие во втором (до все тех же 2500). Раньше Трамп, правда, говорил о намерении вернуть всех американцев из Афганистана домой уже до Рождества — но изначально было понятно, что это лишь слова. Даже по соглашению с талибами (членами радикального движения "Талибан") американцы должны покинуть Афганистан до конца весны следующего года.Но ведь весь этот вывод — это же несерьезно? Окончательно американцы все равно не уйдут — сейчас сократили, потом нарастят? У них же несколько сотен баз по всему миру (в Вашингтоне говорили даже о 177 странах, где присутствуют американские военные), что такое вывод двух тысяч солдат из двух мусульманских стран?Но в том-то и дело, что это не просто сокращение контингента а предпоследний шаг на пути к окончанию самой затяжной военной операции в современной истории: американской войне на Ближнем Востоке. Афганская война длится уже 19 лет, и на ее пике контингент США достигал почти 100 тысяч. Иракская война на два года короче — но и масштабнее, ведь там было до 250 тысяч солдат только американских войск (а были еще и союзники). Да, о завершении военной миссии президенты США объявляли уже много раз — и Буш, и Обама, и Трамп. Но полностью вывести войска так и не удается — почему?Самый простой ответ — потому что не хотят — будет неверным. Кто не хочет? Тот же Трамп хотел вернуть американцев домой из Афганистана и даже пошел на подписание "капитуляции", то есть договора с талибами (к неудовольствию кабульских коллаборационистов). Да и сейчас даже своими половинчатыми решениями вызывает негодование и в Вашингтоне, и в НАТО.Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел еще накануне официального заявления Пентагона написал, что "быстрый вывод американских войск из Афганистана сейчас повредит нашим союзникам и порадует тех, кто желает нам зла. <...> Это напомнило бы унизительный уход американцев из Сайгона в 1975 году".Недоволен и генсек НАТО — дескать, слишком быстрый вывод войск США и союзников может привести к тому, что "страна снова станет платформой для организации террористических атак". Неважно, что как раз 19-летнее пребывание оккупационных войск является лучшим поводом для атак, которые раньше называли партизанскими, а теперь клеймят террористическими. Но, наверное, генсек имеет в виду 11 сентября 2001 года — мол, бен Ладен организовал нападение на США, сидя в горах Афганистана? Но разве, напав в ответ на это на Афганистан, Штаты добились уменьшения террористической угрозы? Или, наоборот, она на порядок выросла — для той же Европы? А агрессия против Ирака и его последующий развал — внесли вклад в дело мира или привели к сотням тысяч погибших и целой цепочке войн, включая и сирийскую, и войну с "халифатом"?Но особенно показательна реакция европейских атлантистов — скажем, в той же Германии (из которой Трамп тоже успел вывести часть американского контингента). Вот, например, статья на сайте "Дойче Велле". С пропагандистским названием "Вывод войск из Афганистана и Ирака — безответственное решение Трампа" и соответствующими выводами:"Нескоординированный вывод американских войск — плевок в лицо союзникам США. Прежде всего НАТО, которая после 11 сентября, чтобы поддержать США, впервые задействовала принцип коллективной самообороны, означающий оказание помощи союзнику в случае военного нападения третьей стороны. И сейчас именно президент США нарушает железное правило — вместе начинать и вместе заканчивать операцию, вместе входить в страну и вместе уходить из нее. Партнеры НАТО по миссии в Афганистане зависят от логистической поддержки США. <...> Если самая важная страна — член альянса не придерживается договоренностей, то у НАТО нет будущего. Трамп выводит войска вопреки советам его генералов и ведущих республиканцев. Для того чтобы пересмотреть такое решение, Байдену потребуется много сил. А до 20 января может произойти еще многое. После заявления о выводе войск больше нет сомнений в том, что Дональд Трамп в буквальном смысле слова готов идти по трупам, чтобы угодить своим сторонникам и сохранить их привязанность и после окончания своего президентского срока".Вот так вот: вывести войска — это значит идти по трупам. Война это мир, мир это война. Ах да, речь же о том, что безответственность Трампа приведет к тому, что потом США придется бежать из Афганистана, как из Вьетнама, и погибнет множество прекрасных американских солдат? Но "зеленые береты" ушли из Вьетнама задолго до падения Сайгона — и та война стоила жизни не только 50 тысячам американцев, но и на порядок большему числу вьетнамцев (точное количество жертв до сих пор неизвестно).В январе в Афганистане останется 2500 американских солдат, однако к концу весны все они должны будут покинуть страну. Не могут остаться даже сотрудники ЧВК — их сейчас как минимум несколько сотен. Если американцы (то есть новая администрация Байдена) сорвут сроки вывода — талибы возобновят боевые действия. И рано или поздно — скорее рано — возьмут Кабул, и американцам придется бежать из Афганистана именно так, как они убегали из Вьетнама.Вот только виноват в этом будет не Трамп, а те, кто хочет продлить оккупацию, те, для кого не важны жизни ни афганцев, ни американцев, те, кто против организованного отхода и выполнения соглашений с талибами. Те, кто думает, что можно вечно оккупировать чужие страны, и не замечает, что ни оккупант, ни партизан уже не хотят воевать. Одни хотят побыстрее уйти, другие хотят быстрее выпроводить иноземцев — и только третья сила готова и дальше проливать кровь. Ни к Америке, ни к Афганистану она не имеет никакого отношения.

https://ria.ru/20201117/kontingent-1585091209.html

https://ria.ru/20201114/voyska-1584614585.html

https://ria.ru/20201008/afganistan-1578770351.html

ближний восток

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

ближний восток, дональд трамп, барак обама, афганистан, сша, авторы, мнение - авторы