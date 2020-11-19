Алтайский край в рамках нацпроектов строит мост и обучает тренеров
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Реализация национальных проектов и госпрограмм в Алтайском крае позволит реконструировать автомобильный мост в Барнауле, обучить тренеров адаптивной физкультуры и внедрить школу ухода за тяжелобольными людьми, сообщает правительство края.
Так, в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Комплексном центре соцобслуживания населения Новоалтайска внедрили стационарозамещающую технологию "Школа ухода". Она позволяет научить граждан ухаживать за близкими маломобильными и тяжелобольными людьми. С 1 октября 2020 года участникам прививают базовые знания, умения и навыки для этого.
Как отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края, в настоящее время принципиально изменились подходы к оказанию социальной помощи нуждающимся людям и их семьям. Поэтому использование в социальной практике новых подходов "Школ ухода" позволяет повысить профессиональное мастерство соцработников.
"В рамках реализации подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы "Доступная среда в Алтайском крае" 35 тренеров-преподавателей адаптивной физической культуры региона дистанционно проходят обучение в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта", - сообщили в правительстве. Курсы направлены на то, чтобы дать необходимые знания об особенностях тренерской работы и тренировочной деятельности с людьми, имеющими отклонения в физическом и умственном развитии.
В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле реконструируют мост на улице Мамонтова через реку Власиху в одноименном селе. Стоимость работ согласно муниципальному контракту составляет более 53 миллионов рублей. Полностью завершить работы планируется уже к 1 сентября 2021 года.
Кроме того, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Центральном районе Барнаула обустроили 22 новых остановочных павильона. Из них 11 остановок установили на Змеиногорском тракте до поворота в микрорайон Сибирская Долина.
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