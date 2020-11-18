Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/vybory-1585147928.html
ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга
ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга
Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:33
2020-11-18T12:33
николай булаев
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577211084_0:23:3266:1860_1400x0_80_0_0_8e1d0bf8e18469c3be1cd24bd0da9078.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Мы прекрасно помним все рассмотрения на заседаниях вопросов, связанных с деятельностью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.Членам комиссии, работникам аппарата приходилось выезжать в Санкт-Петербург в ходе той или иной кампании, добавил Булаев. "Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе избиркома, они были характерны и для кампании в 2014, 2016, 2019 годах, и по иным избирательным кампаниям. На мой взгляд, это доказывает, что при глубине проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга, вряд ли можно сказать, что в проблемах виноват один человек, тот или иной председатель комиссии", - подчеркнул он.За последние году поменялось четыре председателя городской избирательной комиссии, напомнил зампред ЦИК. "Как мне представляется, это личная точка зрения, во многом дело в той системе формирования комиссий, в той системе самой избирательной, которая существует в Санкт-Петербурге", - сказал он.Например, по его словам, более 100 муниципальных комиссий организуют выборы депутатов муниципальной власти, такого количества нет ни в одной другой столице региона. "Эти муниципальные комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. Заинтересованность в составе комиссии и в результатах избирательных действий в их работе не может не проявляться... Эта система крайне некорректно работает", - полагает Булаев.По его мнению, при существующих проблемах "допустимо ожидать", что на муниципальных выборах в 2024 году возникнут те же проблемы. Он также отметил, что работа с кандидатами в городе построена крайне неэффективно, о чем говорит большое количество заявлений в суд по результатам кампании 2019 года, их было более 200."То содействие, которое ЦИК оказывал и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, выстроить систему, которая бы работала на в рамках понятий, а в рамках закона, пока необходимого результата не дали", - констатировал Булаев.В ЦИК надеются, что новый председатель горизбиркома Санкт-Петербурга сможет выстроить новую и более эффективную систему. "У нас сейчас сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что вот сейчас придет новый председатель избирательной комиссии, у которого будет задача выстраивать систему, не придумывая ничего нового, есть масса избирательных комиссий региональных, субъектовых, в которых можно спокойно посмотреть, есть закон, который описывает, как должно быть", - сказал Булаев.Имеющаяся избирательная система в городе, которая, по словам замглавы ЦИК, "точно показывает неэффективность в течение многих лет", вынуждает "действовать так, чтобы ее изменить". "Наша надежда на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать", - резюмировал он.
https://ria.ru/20201118/vybory-1585145724.html
https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577211084_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_582ec5da71890e31efe815b7b173e62c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика

ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга

12:33 18.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБрифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Мы прекрасно помним все рассмотрения на заседаниях вопросов, связанных с деятельностью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
Членам комиссии, работникам аппарата приходилось выезжать в Санкт-Петербург в ходе той или иной кампании, добавил Булаев. "Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе избиркома, они были характерны и для кампании в 2014, 2016, 2019 годах, и по иным избирательным кампаниям. На мой взгляд, это доказывает, что при глубине проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга, вряд ли можно сказать, что в проблемах виноват один человек, тот или иной председатель комиссии", - подчеркнул он.
За последние году поменялось четыре председателя городской избирательной комиссии, напомнил зампред ЦИК. "Как мне представляется, это личная точка зрения, во многом дело в той системе формирования комиссий, в той системе самой избирательной, которая существует в Санкт-Петербурге", - сказал он.
Брифинг в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
12:24
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга
Например, по его словам, более 100 муниципальных комиссий организуют выборы депутатов муниципальной власти, такого количества нет ни в одной другой столице региона. "Эти муниципальные комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. Заинтересованность в составе комиссии и в результатах избирательных действий в их работе не может не проявляться... Эта система крайне некорректно работает", - полагает Булаев.
По его мнению, при существующих проблемах "допустимо ожидать", что на муниципальных выборах в 2024 году возникнут те же проблемы. Он также отметил, что работа с кандидатами в городе построена крайне неэффективно, о чем говорит большое количество заявлений в суд по результатам кампании 2019 года, их было более 200.
"То содействие, которое ЦИК оказывал и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, выстроить систему, которая бы работала на в рамках понятий, а в рамках закона, пока необходимого результата не дали", - констатировал Булаев.
В ЦИК надеются, что новый председатель горизбиркома Санкт-Петербурга сможет выстроить новую и более эффективную систему. "У нас сейчас сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что вот сейчас придет новый председатель избирательной комиссии, у которого будет задача выстраивать систему, не придумывая ничего нового, есть масса избирательных комиссий региональных, субъектовых, в которых можно спокойно посмотреть, есть закон, который описывает, как должно быть", - сказал Булаев.
Имеющаяся избирательная система в городе, которая, по словам замглавы ЦИК, "точно показывает неэффективность в течение многих лет", вынуждает "действовать так, чтобы ее изменить". "Наша надежда на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать", - резюмировал он.
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:34
ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия
 
Николай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Лента новостейМолния