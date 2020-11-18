https://ria.ru/20201118/vybory-1585147928.html

ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга

ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга

Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:33

2020-11-18T12:33

2020-11-18T12:33

николай булаев

элла памфилова

цик рф

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Мы прекрасно помним все рассмотрения на заседаниях вопросов, связанных с деятельностью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.Членам комиссии, работникам аппарата приходилось выезжать в Санкт-Петербург в ходе той или иной кампании, добавил Булаев. "Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе избиркома, они были характерны и для кампании в 2014, 2016, 2019 годах, и по иным избирательным кампаниям. На мой взгляд, это доказывает, что при глубине проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга, вряд ли можно сказать, что в проблемах виноват один человек, тот или иной председатель комиссии", - подчеркнул он.За последние году поменялось четыре председателя городской избирательной комиссии, напомнил зампред ЦИК. "Как мне представляется, это личная точка зрения, во многом дело в той системе формирования комиссий, в той системе самой избирательной, которая существует в Санкт-Петербурге", - сказал он.Например, по его словам, более 100 муниципальных комиссий организуют выборы депутатов муниципальной власти, такого количества нет ни в одной другой столице региона. "Эти муниципальные комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. Заинтересованность в составе комиссии и в результатах избирательных действий в их работе не может не проявляться... Эта система крайне некорректно работает", - полагает Булаев.По его мнению, при существующих проблемах "допустимо ожидать", что на муниципальных выборах в 2024 году возникнут те же проблемы. Он также отметил, что работа с кандидатами в городе построена крайне неэффективно, о чем говорит большое количество заявлений в суд по результатам кампании 2019 года, их было более 200."То содействие, которое ЦИК оказывал и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, выстроить систему, которая бы работала на в рамках понятий, а в рамках закона, пока необходимого результата не дали", - констатировал Булаев.В ЦИК надеются, что новый председатель горизбиркома Санкт-Петербурга сможет выстроить новую и более эффективную систему. "У нас сейчас сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что вот сейчас придет новый председатель избирательной комиссии, у которого будет задача выстраивать систему, не придумывая ничего нового, есть масса избирательных комиссий региональных, субъектовых, в которых можно спокойно посмотреть, есть закон, который описывает, как должно быть", - сказал Булаев.Имеющаяся избирательная система в городе, которая, по словам замглавы ЦИК, "точно показывает неэффективность в течение многих лет", вынуждает "действовать так, чтобы ее изменить". "Наша надежда на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201118/vybory-1585145724.html

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николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика