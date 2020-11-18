https://ria.ru/20201118/vybory-1585147928.html
ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга
ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга
Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:33
2020-11-18T12:33
2020-11-18T12:33
николай булаев
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577211084_0:23:3266:1860_1400x0_80_0_0_8e1d0bf8e18469c3be1cd24bd0da9078.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Мы прекрасно помним все рассмотрения на заседаниях вопросов, связанных с деятельностью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.Членам комиссии, работникам аппарата приходилось выезжать в Санкт-Петербург в ходе той или иной кампании, добавил Булаев. "Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе избиркома, они были характерны и для кампании в 2014, 2016, 2019 годах, и по иным избирательным кампаниям. На мой взгляд, это доказывает, что при глубине проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга, вряд ли можно сказать, что в проблемах виноват один человек, тот или иной председатель комиссии", - подчеркнул он.За последние году поменялось четыре председателя городской избирательной комиссии, напомнил зампред ЦИК. "Как мне представляется, это личная точка зрения, во многом дело в той системе формирования комиссий, в той системе самой избирательной, которая существует в Санкт-Петербурге", - сказал он.Например, по его словам, более 100 муниципальных комиссий организуют выборы депутатов муниципальной власти, такого количества нет ни в одной другой столице региона. "Эти муниципальные комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. Заинтересованность в составе комиссии и в результатах избирательных действий в их работе не может не проявляться... Эта система крайне некорректно работает", - полагает Булаев.По его мнению, при существующих проблемах "допустимо ожидать", что на муниципальных выборах в 2024 году возникнут те же проблемы. Он также отметил, что работа с кандидатами в городе построена крайне неэффективно, о чем говорит большое количество заявлений в суд по результатам кампании 2019 года, их было более 200."То содействие, которое ЦИК оказывал и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, выстроить систему, которая бы работала на в рамках понятий, а в рамках закона, пока необходимого результата не дали", - констатировал Булаев.В ЦИК надеются, что новый председатель горизбиркома Санкт-Петербурга сможет выстроить новую и более эффективную систему. "У нас сейчас сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что вот сейчас придет новый председатель избирательной комиссии, у которого будет задача выстраивать систему, не придумывая ничего нового, есть масса избирательных комиссий региональных, субъектовых, в которых можно спокойно посмотреть, есть закон, который описывает, как должно быть", - сказал Булаев.Имеющаяся избирательная система в городе, которая, по словам замглавы ЦИК, "точно показывает неэффективность в течение многих лет", вынуждает "действовать так, чтобы ее изменить". "Наша надежда на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать", - резюмировал он.
https://ria.ru/20201118/vybory-1585145724.html
https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577211084_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_582ec5da71890e31efe815b7b173e62c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Проблемы в избирательной системе в Санкт-Петербурге
носят системный характер, на протяжении долгого времени она работает неэффективно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
.
"Мы прекрасно помним все рассмотрения на заседаниях вопросов, связанных с деятельностью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к сожалению, мы возвращались к этой теме очень часто, системно, периодически", - сказал Булаев на заседании ЦИК
в среду.
Членам комиссии, работникам аппарата приходилось выезжать в Санкт-Петербург в ходе той или иной кампании, добавил Булаев. "Те проблемы, которые мы видим сегодня в работе городской избирательной комиссии, те недостатки, которые есть в работе избиркома, они были характерны и для кампании в 2014, 2016, 2019 годах, и по иным избирательным кампаниям. На мой взгляд, это доказывает, что при глубине проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга, вряд ли можно сказать, что в проблемах виноват один человек, тот или иной председатель комиссии", - подчеркнул он.
За последние году поменялось четыре председателя городской избирательной комиссии, напомнил зампред ЦИК. "Как мне представляется, это личная точка зрения, во многом дело в той системе формирования комиссий, в той системе самой избирательной, которая существует в Санкт-Петербурге", - сказал он.
Например, по его словам, более 100 муниципальных комиссий организуют выборы депутатов муниципальной власти, такого количества нет ни в одной другой столице региона. "Эти муниципальные комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. Заинтересованность в составе комиссии и в результатах избирательных действий в их работе не может не проявляться... Эта система крайне некорректно работает", - полагает Булаев.
По его мнению, при существующих проблемах "допустимо ожидать", что на муниципальных выборах в 2024 году возникнут те же проблемы. Он также отметил, что работа с кандидатами в городе построена крайне неэффективно, о чем говорит большое количество заявлений в суд по результатам кампании 2019 года, их было более 200.
"То содействие, которое ЦИК оказывал и оказывает городской комиссии, искренне пытаясь помочь, выстроить систему, которая бы работала на в рамках понятий, а в рамках закона, пока необходимого результата не дали", - констатировал Булаев.
В ЦИК надеются, что новый председатель горизбиркома Санкт-Петербурга сможет выстроить новую и более эффективную систему. "У нас сейчас сложный режим, сложный период, когда мы пытаемся вновь жить в парадигме того, что есть надежда, что вот сейчас придет новый председатель избирательной комиссии, у которого будет задача выстраивать систему, не придумывая ничего нового, есть масса избирательных комиссий региональных, субъектовых, в которых можно спокойно посмотреть, есть закон, который описывает, как должно быть", - сказал Булаев.
Имеющаяся избирательная система в городе, которая, по словам замглавы ЦИК, "точно показывает неэффективность в течение многих лет", вынуждает "действовать так, чтобы ее изменить". "Наша надежда на то, что приход очередного председателя избирательной комиссии города Санкт-Петербурга будет сопровождаться вот такими активными действиями, в которых ему будут помогать все, кто заинтересован в нормализации ситуации, а не мешать", - резюмировал он.