https://ria.ru/20201118/volodin-1585151657.html

Володин ответил на жалобы КПРФ на полпреда президента

Володин ответил на жалобы КПРФ на полпреда президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из фракции КПРФ не жить обидами прошлого и смотреть в будущее оптимистически. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:48

2020-11-18T12:48

2020-11-18T12:48

гарри минх

кпрф

госдума рф

николай харитонов

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из фракции КПРФ не жить обидами прошлого и смотреть в будущее оптимистически.Депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов в ходе пленарного заседания потребовал, чтобы полпред президента РФ Гарри Минх извинился перед фракцией за предложение сложить полномочия.Володин в ответ на реплику Харитонова отметил его мудрость как парламентария, высокую политическую культуру, но не согласился с тем, что он "пришел с улицы". "Все, что говорил Гарри Владимирович, он говорил в рамках дискуссии, обсуждения законопроекта. У нас не может здесь быть улицы с односторонним движением: депутат может говорить, а представитель президента, правительства в Госдуме должен только молчать и слушать то, что говорим мы. Это что такое? Это неправильно. Поэтому Гарри Владимирович говорил об ответственности и не звучали в его словах конкретные фамилии. А что касается прошлого - нельзя жить обидами, надо смотреть в будущее оптимистически", - добавил Володин."Поэтому давайте мы здесь, с одной стороны, объективно признаем, что мы сами зачастую в нашей полемике можем много наговорить лишнего, а что касается Гарри Владимировича, даже если он один раз себе позволил за все это время, так простите. Зачем с этим жить? Коллеги, или не так? Все нам опять мерещится партком и разбирательство на парткоме личного персонального дела", - продолжил спикер Госдумы.ГД на пленарном заседании во вторник рассматривала законопроект, который предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. В ходе обсуждения депутат от КПРФ Юрий Синельщиков раскритиковал положения законопроекта.Полпред президента РФ Минх, комментируя заявление коммунистов, предложил им прекратить работу по конституции, которая им не нравится, и добровольно сложить полномочия. Предложение Минха поддержал и Володин, что вызвало бурную критику в КПРФ: депутаты фракции Николай Коломейцев и его коллеги Ольга Алимова и Вера Ганзя указали на недопустимость комментирования выступлений фракции и предложений сложить полномочия, поскольку их им дали избиратели, а не президент, кабмин и коллеги-депутаты.

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583794576.html

https://ria.ru/20201118/volodin-1585151256.html

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гарри минх, кпрф, госдума рф, николай харитонов, вячеслав володин, политика