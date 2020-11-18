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Биография Владимира Волкова
Биография Владимира Волкова
Владимир Дмитриевич Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР (ныне – Республика Мордовия). РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:59
2020-11-18T18:59
отставки и назначения - новости
владимир волков (политик)
справки
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Владимир Дмитриевич Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР (ныне – Республика Мордовия).В 1976 году окончил факультет электронной техники Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева (ныне – Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), получив специальность инженера электронной техники, в 1988 году – строительный факультет того же университета, получив специальность инженера-строителя.Трудовую деятельность начал в 1976 году в должности инструктора областного штаба студенческих строительных отрядов Мордовского обкома ВЛКСМ.В 1977-1979 годах – секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.В 1979-1983 годах был командиром областного студенческого отряда Мордовского обкома ВЛКСМ.С 1983 года по 1986 год Владимир Волков работал первым секретарем Саранского горкома ВЛКСМ.В 1985-1990 годах избирался депутатом Саранского городского Совета.В 1986-1988 годах был заведующим промышленно-транспортным отделом Саранского горкома КПСС.С 1988 года по 1990 год работал первым секретарем Пролетарского райкома КПСС Саранска.С 1990 года – депутат Верховного Совета Мордовской АССР, с 1994 года – депутат Государственного Собрания Республики Мордовия.В 1990-1995 годах – председатель постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального строительства, промышленности и строительных материалов.В 1995 году занимал пост заместителя председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.C октября 1995 года по май 2012 года – председатель правительства Республики Мордовия. 10 мая 2012 года Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. 12 мая 2012 года президент России внес на рассмотрение Госсобрания Республики Мордовия кандидатуру Владимира Волкова для наделения его полномочиями главы региона. 14 мая Госсобрание Мордовии утвердило кандидатуру Волкова на пост главы Мордовии, и он вступил в должность. 12 апреля 2017 года президент РФ назначил Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. 10 сентября 2017 года Владимир Волков был избран главой Мордовии, за него проголосовали 89,19% избирателей. Официально вступил в должность 19 сентября. 18 ноября 2020 года глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке. Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.Волков – председатель Попечительского совета мордовского регионального отделения "Русского географического общества", член Высшего совета партии "Единая Россия".Награжден орденом "Знак Почета" (1976), орденами Славы II (2009) и III степеней (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), Орденом Александра Невского (2017); орденами РПЦ: святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2012) и преподобного Сергия Радонежского I степени (2014).Женат, у него двое детей.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 3,818 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новости
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РИА Новости
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отставки и назначения - новости, владимир волков (политик), справки

Биография Владимира Волкова

18:59 18.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Владимир Дмитриевич Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР (ныне – Республика Мордовия).
В 1976 году окончил факультет электронной техники Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева (ныне – Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева), получив специальность инженера электронной техники, в 1988 году – строительный факультет того же университета, получив специальность инженера-строителя.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в должности инструктора областного штаба студенческих строительных отрядов Мордовского обкома ВЛКСМ.
В 1977-1979 годах – секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.
В 1979-1983 годах был командиром областного студенческого отряда Мордовского обкома ВЛКСМ.
С 1983 года по 1986 год Владимир Волков работал первым секретарем Саранского горкома ВЛКСМ.
В 1985-1990 годах избирался депутатом Саранского городского Совета.
В 1986-1988 годах был заведующим промышленно-транспортным отделом Саранского горкома КПСС.
С 1988 года по 1990 год работал первым секретарем Пролетарского райкома КПСС Саранска.
С 1990 года – депутат Верховного Совета Мордовской АССР, с 1994 года – депутат Государственного Собрания Республики Мордовия.
В 1990-1995 годах – председатель постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального строительства, промышленности и строительных материалов.
В 1995 году занимал пост заместителя председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.
C октября 1995 года по май 2012 года – председатель правительства Республики Мордовия.
10 мая 2012 года Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия.
12 мая 2012 года президент России внес на рассмотрение Госсобрания Республики Мордовия кандидатуру Владимира Волкова для наделения его полномочиями главы региона. 14 мая Госсобрание Мордовии утвердило кандидатуру Волкова на пост главы Мордовии, и он вступил в должность.
12 апреля 2017 года президент РФ назначил Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия.
10 сентября 2017 года Владимир Волков был избран главой Мордовии, за него проголосовали 89,19% избирателей.
Официально вступил в должность 19 сентября.
18 ноября 2020 года глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке. Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.
Волков – председатель Попечительского совета мордовского регионального отделения "Русского географического общества", член Высшего совета партии "Единая Россия".
Награжден орденом "Знак Почета" (1976), орденами Славы II (2009) и III степеней (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), Орденом Александра Невского (2017); орденами РПЦ: святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2012) и преподобного Сергия Радонежского I степени (2014).
Женат, у него двое детей.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 3,818 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиВладимир Волков (политик)Справки
 
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