Путин назначил главу республики Мордовия Волкова и.о. главы региона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил главу республики Мордовия Владимира Волкова исполняющим обязанности главы региона, соответствующее решение было принято по итогам двусторонней встречи.

"Владимир Дмитриевич, вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно, поэтому на основе объективного анализа того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем, — сказал Путин. — Я буду предлагать вам исполнение обязанностей до выборов в сентябре".

Глава государства выразил надежду, что Волков сможет соответствующим образом провести избирательную кампанию и продолжить работу.

Со своей стороны глава региона заверил, что будет стараться делать все от него зависящее.