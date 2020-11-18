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Глава Мордовии подал в отставку
Глава Мордовии подал в отставку
Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:44
2020-11-18T14:37
владимир волков
республика мордовия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке.Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.Волков поблагодарил граждан за доверие и поддержку в начинаниях.Волков родился в Мордовии, окончил местный университет имени Огарева по специальностям "инженер электронной техники" и "инженер-строитель". Долгое время занимался комсомольской и партийной работой, с начала 90-х перешел в региональную администрацию.Сначала он курировал строительную отрасль, после стал заместителем председателя Госсобрания, затем возглавил правительство республики.В 2012 году Волков занял кресло руководителя Мордовии, в 2017-м переизбрался. Входит в состав Госсовета, в совет Ассоциации инновационных регионов и в Высший совет "Единой России".
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владимир волков, республика мордовия, политика

Глава Мордовии подал в отставку

12:44 18.11.2020 (обновлено: 14:37 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке.
Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.
Волков поблагодарил граждан за доверие и поддержку в начинаниях.
"За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере", — говорится в сообщении на официальном портале региональной администрации.
Волков родился в Мордовии, окончил местный университет имени Огарева по специальностям "инженер электронной техники" и "инженер-строитель". Долгое время занимался комсомольской и партийной работой, с начала 90-х перешел в региональную администрацию.
Сначала он курировал строительную отрасль, после стал заместителем председателя Госсобрания, затем возглавил правительство республики.
В 2012 году Волков занял кресло руководителя Мордовии, в 2017-м переизбрался. Входит в состав Госсовета, в совет Ассоциации инновационных регионов и в Высший совет "Единой России".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
 
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