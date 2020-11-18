https://ria.ru/20201118/otstavka-1585150674.html

Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:44

2020-11-18T12:44

2020-11-18T14:37

владимир волков

республика мордовия

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке.Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.Волков поблагодарил граждан за доверие и поддержку в начинаниях.Волков родился в Мордовии, окончил местный университет имени Огарева по специальностям "инженер электронной техники" и "инженер-строитель". Долгое время занимался комсомольской и партийной работой, с начала 90-х перешел в региональную администрацию.Сначала он курировал строительную отрасль, после стал заместителем председателя Госсобрания, затем возглавил правительство республики.В 2012 году Волков занял кресло руководителя Мордовии, в 2017-м переизбрался. Входит в состав Госсовета, в совет Ассоциации инновационных регионов и в Высший совет "Единой России".

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков, республика мордовия, политика