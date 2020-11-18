https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html

"Задушила и пошла пить джин". На севере Москвы мать убила двоих детей

"Задушила и пошла пить джин". На севере Москвы мать убила двоих детей

О трагедии, случившейся в тихом спальном районе столицы, сегодня говорят все. Двадцатипятилетняя Анастасия Д. задушила родных детей — пятилетнюю дочь и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:43

2020-11-18T18:43

2020-11-18T20:07

психика

москва

дети

алкоголь

убийство

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. О трагедии, случившейся в тихом спальном районе столицы, сегодня говорят все. Двадцатипятилетняя Анастасия Д. задушила родных детей — пятилетнюю дочь и трехлетнего сына. Тела нашел их отец, когда пришел домой. Пьяная мать была там же, в квартире. Позже она скажет следователям, что "внезапно решила убить". А соседи признаются: они давно замечали, что женщина — странная. Подробности дикой истории — в материале РИА Новости."Так и подумала, что несчастье"Вдоль тротуара на противоположной стороне дворовой дорожки напротив третьего подъезда все еще висит красно-белая лента — в ночь на 18 ноября территорию у дома на улице Тайнинской огораживали. Именно здесь произошло двойное убийство.Замечаю на площадке у дома женщину, которая катает туда-сюда розовую коляску с плачущим младенцем, рядом играют двое детей постарше. Сюда приходила с сыном и дочерью и Анастасия. Другие мамы не общались с ней близко, но у всех осталось общее впечатление о ней — "странная"."Знакомы не были. Видела ее пару раз с детьми. Она выводила их на прогулку. Сидела с телефоном в руках, а малые сами по себе во дворе. Летом ее ребенок бегал по улице босиком, — вспоминает соседка. — Про отца ничего не знаю, не видела. Мать как-то чудно выглядела, замкнутая, вся в себе".Дверь в квартиру семьи Д. не опечатана и выглядит невзрачно — на коричневом дерматине нет даже номера. Немногие соседи, открывшие нам дверь, не в курсе того, как жила Анастасия и ее дети, многие впервые увидели ее в новостях. "Ничего не могу сказать по этому чудовищному случаю. Не общались с ней. Я все время работаю, прихожу домой поздно. Даже не помню, как она выглядит. Не слышала, чтобы кто-то из наших соседей на них жаловался", — говорит собеседница.По словам другой жительницы дома на Тайнинской, семья заселилась только летом. "Квартиру снимали. Маму с детьми встречала на детской площадке пару раз, никаких вопросов к ним не возникало. Они же недолго здесь, зарекомендовать себя с плохой или хорошей стороны не успели".Пенсионерка Антонина Петровна узнала, что в их подъезде что-то произошло, случайно. "Проснулась в половине первого, посмотрела в окно, а там скорая, полиция, Следственный комитет… Столько людей! Так и подумала, что какое-то несчастье. Оделась, вышла на балкон. А там суета, люди выходят, заходят в подъезд. Скорая помощь простояла до пяти утра, — делится она подробностями. — А про семью — не в курсе, у нас постоянно новые жильцы появляются. Старых почти не осталось".Об Анастасии известно мало. В 2016-м она открыла ИП для торговли хлебобулочными изделиями, но буквально через месяц организация была ликвидирована. В ее аккаунте в соцсети указано, что она работает в крупной сети кофеен. В статусе — две даты и сердечко: 27.07.15 и 09.09.2017 — дни, когда родились дети.Семья не считалась неблагополучной: на учете в органах опеки не состояла и за социальной помощью не обращалась. Об этом нам сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.Подавленное состояниеТела погибших обнаружил их отец, когда пришел домой с работы во вторник вечером. Стучался в дверь, поскольку забыл ключи, но ему так никто и не открыл. Вернулся на работу, взял дубликат, открыл квартиру и увидел мертвых дочь и сына. Видимых повреждений на телах он не заметил — признаки асфиксии обнаружат позже следователи.Рядом с детьми сидела их мать: пила пиво, была неадекватна и жаловалась на подавленное моральное состояние. В тот же день следователи задержали Анастасию и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Дело взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.Анастасия на допросе полностью признала вину. Рассказала, что после того, как совершила убийство, "употребила спиртные напитки".В пресс-службе столичного главка нам сообщили подробности. "Мать задушила детей подушкой. У нее такое объяснение: "послеродовая депрессия". По ее словам, в целом у нее "все хорошо", но она устала воспитывать детей. Дело в том, что с супругом развелись в сентябре, но продолжали жить вместе в съемной однокомнатной квартире. Подозреваемая не отрицает, что у нее внезапно возник умысел на убийство. Задушила, а потом пошла пить джин".Ее бывший муж — из Узбекистана, в прошлом году получил российское гражданство, добавил наш источник. "Работает барменом, полностью обеспечивал семью. Непонятно, от чего мать устала — сидела дома, занималась воспитанием детей. До декрета работала менеджером. А потом уволилась. Предстоит выяснить, вменяемая она или нет".Следствие намерено просить суд об аресте. В ближайшее время назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Анастасии может грозить до двадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

https://ria.ru/20191015/1559756608.html

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579472412.html

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психика, москва, дети, алкоголь, убийство, общество