https://ria.ru/20201118/travmy-1585260518.html

В Ленинградской области на уроке физкультуры на школьника упали ворота

В Ленинградской области на уроке физкультуры на школьника упали ворота

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в больницу в тяжелом состоянии попал 13-летний школьник, на которого упали ворота во время урока... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T22:02

2020-11-18T22:02

2020-11-18T22:02

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в больницу в тяжелом состоянии попал 13-летний школьник, на которого упали ворота во время урока физкультуры, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области."По данным следствия, 18 ноября… во время проведения урока физкультуры в одной из школ города Мурино… на 13-летнего ребенка упали ворота. В результате ребенок получил травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен во Всеволожскую больницу, где ему оказывается помощь, информирует региональное следственное управление.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, а также записи с камер видеонаблюдения. Также допрошены сотрудники школы. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза."В настоящее время следствием… устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей во время занятий, правил техники безопасности в помещениях учебного заведения", - информирует СУСК по Ленобласти.

https://ria.ru/20201106/shkolnitsa-1583359682.html

https://ria.ru/20201027/gaz-1581844231.html

ленинградская область

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ленинградская область, происшествия