https://ria.ru/20201118/tarantino-1585131466.html

Книга Тарантино "Однажды в... Голливуде" выйдет летом 2021 года

Книга Тарантино "Однажды в... Голливуде" выйдет летом 2021 года

Книга Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" по мотивам одноименного фильма выйдет летом 2021 года, сообщили в издательстве Harper Collins. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:48

2020-11-18T11:48

2020-11-18T11:48

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Книга Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" по мотивам одноименного фильма выйдет летом 2021 года, сообщили в издательстве Harper Collins."Первое художественное произведение Тарантино "Однажды в... Голливуде" будет опубликовано летом 2021 года", — говорится на сайте издательства.Сообщается также, что в книге будет более полно рассказано о прошлом и будущем героев фильма: популярного актера Рика Далтона (его сыграл Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт) в Голливуде 60-х годов."В 70-х романы по фильмам были первыми взрослыми книгами, на которых я вырос. И по сей день я испытываю огромную любовь к этому жанру. Так что, как поклонник романов по фильмам, я с гордостью объявляю "Однажды в... Голливуде" своим вкладом в этот часто игнорируемый, но любимый поджанр литературы. Я также очень рад продолжить изучение своих персонажей и их мира в литературном произведении, которое, я надеюсь, встанет в один ряд со своим кинематографическим аналогом", — приводит издательство слова автора.Также на сайте указывается, что у Тарантино выйдет нехудожественная книга о кино под названием "Cinema Speculation". Она будет представлять собой "погружение в фильмы 1970-х годов в виде сборника эссе, рецензий, личных оценок и рассуждений на тему "а если бы" от одного из самых знаменитых режиссеров и любителей кино". Тарантино не раз говорил о том, что будет писать о своих любимых фильмах, когда перестанет их снимать.

https://ria.ru/20201028/tarantino-1581769595.html

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книги, кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), голливуд