Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге
19:14 18.11.2020 (обновлено: 19:43 18.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.
Вот такое удивительное нашлось на просторах сети.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020
Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности.
Посему предлагаю автору фейка выбор. pic.twitter.com/Bhme9JhuGL
Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку.
"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.
Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
26 ноября 2019, 18:10Тираж книги Маргариты Симоньян "Черные глаза" раскупили за три дня