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Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге
Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:14
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маргарита симоньян
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку."Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
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маргарита симоньян, общество

Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге

19:14 18.11.2020 (обновлено: 19:43 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.
Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку.
"Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.
Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
Сборник рассказов Черные глаза главного редактора МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргариты Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2019
26 ноября 2019, 18:10
Тираж книги Маргариты Симоньян "Черные глаза" раскупили за три дня
 
Маргарита СимоньянОбщество
 
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