https://ria.ru/20201118/simonyan-1585236595.html

Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге

Симоньян вызвала на дуэль по русскому языку автора фейка о ее книге

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:14

2020-11-18T19:14

2020-11-18T19:43

маргарита симоньян

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов "Черные глаза" на выбор дуэль по русскому языку или уголовное преследование. Об этом она написала в Twitter.Симоньян предложила автору фейка самому выбрать наказание. Один из вариантов — жалоба на него в полицию и последующее уголовное дело. Второй — диктант по русскому языку."Тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА (Спинальной мышечной атрофией. — Прим. ред.)", — написала медиаменеджер.Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян "Черные глаза" поступил в продажу в ноябре 2019 года. Тираж полностью раскупили за три дня. Книга вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

https://ria.ru/20191126/1561633575.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, общество