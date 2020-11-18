https://ria.ru/20201118/shakira-1585215672.html

Шакира продолжает удивлять: ей точно 43?

Шакира продолжает удивлять: ей точно 43?

Обладательница нескольких "Грэмми" и одна из самых популярных латиноамериканских певиц Шакира вновь удивила поклонников своим внешним видом. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:48

2020-11-18T20:48

2020-11-18T20:48

шоубиз

знаменитости

звезды

шакира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585215895_0:62:985:616_1400x0_80_0_0_e5dd34de6088969724226000746fa116.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обладательница нескольких "Грэмми" и одна из самых популярных латиноамериканских певиц Шакира вновь удивила поклонников своим внешним видом.На снимке в Instagram в забавной шапочке и со скейтом у ног она выглядит вдвое моложе своего фактического возраста. Трудно поверить, что ей – 43 года.О своем увлечении разными "досками" Шакира уже не раз рассказывала поклонникам, выкладывая в соцсети красочные фото.Знаменитая колумбийская певица и модель увлекается не только серфингом. В беседе по Zoom с принцем Уильямом Шакира призналась, что с недавних пор не может оторваться от скейта.

https://ria.ru/20201010/shakira-1579085737.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, шакира