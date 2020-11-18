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https://ria.ru/20201118/shakira-1585215672.html
Шакира продолжает удивлять: ей точно 43?
Шакира продолжает удивлять: ей точно 43?
Обладательница нескольких "Грэмми" и одна из самых популярных латиноамериканских певиц Шакира вновь удивила поклонников своим внешним видом. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:48
2020-11-18T20:48
шоубиз
знаменитости
звезды
шакира
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обладательница нескольких "Грэмми" и одна из самых популярных латиноамериканских певиц Шакира вновь удивила поклонников своим внешним видом.На снимке в Instagram в забавной шапочке и со скейтом у ног она выглядит вдвое моложе своего фактического возраста. Трудно поверить, что ей – 43 года.О своем увлечении разными "досками" Шакира уже не раз рассказывала поклонникам, выкладывая в соцсети красочные фото.Знаменитая колумбийская певица и модель увлекается не только серфингом. В беседе по Zoom с принцем Уильямом Шакира призналась, что с недавних пор не может оторваться от скейта.
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знаменитости, звезды, шакира

Шакира продолжает удивлять: ей точно 43?

20:48 18.11.2020
 
© Фото : @shakira/InstagramФото Шaкиры из Instagram
Фото Шaкиры из Instagram - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : @shakira/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обладательница нескольких "Грэмми" и одна из самых популярных латиноамериканских певиц Шакира вновь удивила поклонников своим внешним видом.
На снимке в Instagram в забавной шапочке и со скейтом у ног она выглядит вдвое моложе своего фактического возраста. Трудно поверить, что ей – 43 года.
О своем увлечении разными "досками" Шакира уже не раз рассказывала поклонникам, выкладывая в соцсети красочные фото.
Знаменитая колумбийская певица и модель увлекается не только серфингом. В беседе по Zoom с принцем Уильямом Шакира призналась, что с недавних пор не может оторваться от скейта.
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 04:30Культура
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
 
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