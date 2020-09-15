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https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T00:22
2020-09-15T00:22
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
шакира
пенсильвания
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео."Люблю кататься на закате", — подписала она ролик, в котором показывает, как у нее получается. Она в короткой черной юбке, налокотниках и наколенниках мчится по улице под песню "Roses" SAINt JHN. В июле колумбийская исполнительница <a href="https://www.instagram.com/p/CCgEqHqqouZ/" target="_blank">выложила</a> свою фотографию с голубым скейтбордом и призвала фанатов также "обзавестись новым хобби". В мае 43-летняя певица <a href="https://www.billboard.com/articles/columns/latin/9391048/shakira-hints-working-on-new-music" target="_blank">рассказывала</a>, что работает над новой музыкой. Кроме этого, она на карантине <a href="https://ria.ru/20200426/1570514994.html" target="_blank">закончила</a> четырехнедельный курс по античной философии в Университете Пенсильвании.
https://ria.ru/20200501/1570854243.html
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стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, шакира, пенсильвания

Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине

00:22 15.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПевица Шакира
Певица Шакира - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео.
"Люблю кататься на закате", — подписала она ролик, в котором показывает, как у нее получается. Она в короткой черной юбке, налокотниках и наколенниках мчится по улице под песню "Roses" SAINt JHN.
В июле колумбийская исполнительница выложила свою фотографию с голубым скейтбордом и призвала фанатов также "обзавестись новым хобби".
В мае 43-летняя певица рассказывала, что работает над новой музыкой. Кроме этого, она на карантине закончила четырехнедельный курс по античной философии в Университете Пенсильвании.
Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая, 11:18Культура
Певица Шакира пожертвовала маски и аппараты ИВЛ родному городу в Колумбии
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КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыШоу-бизнесШакираПенсильвания
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