https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html

Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине

Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:22

2020-09-15T00:22

2020-09-15T00:22

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Шакира на карантине увлекалась катанием на скейте и выложила в Сеть несколько фотографий и видео."Люблю кататься на закате", — подписала она ролик, в котором показывает, как у нее получается. Она в короткой черной юбке, налокотниках и наколенниках мчится по улице под песню "Roses" SAINt JHN. В июле колумбийская исполнительница <a href="https://www.instagram.com/p/CCgEqHqqouZ/" target="_blank">выложила</a> свою фотографию с голубым скейтбордом и призвала фанатов также "обзавестись новым хобби". В мае 43-летняя певица <a href="https://www.billboard.com/articles/columns/latin/9391048/shakira-hints-working-on-new-music" target="_blank">рассказывала</a>, что работает над новой музыкой. Кроме этого, она на карантине <a href="https://ria.ru/20200426/1570514994.html" target="_blank">закончила</a> четырехнедельный курс по античной философии в Университете Пенсильвании.

https://ria.ru/20200501/1570854243.html

пенсильвания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, шакира, пенсильвания