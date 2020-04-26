Шакира закончила на карантине курс по античной философии

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Колумбийская певица и автор песен Шакира сообщила в Твиттере, что во время самоизоляции прошла и закончила курс по античной философии.
I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know... my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX— Shakira (@shakira) April 23, 2020
"Только что завершился мой четырехнедельный курс по древней философии в Университете Пенсильвании. Знаю, что мои хобби очень непрактичны, но я занималась, когда дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все "веселье", которое было в прошлом месяце", – написала исполнительница.
К публикации она прикрепила распечатанный диплом, который ей прислали на электронную почту.
Как сообщает Valture, онлайн-курс, который изучила Шакира, преподает профессор философии Сьюзан Сове Мейер. В программу входит знакомство с работами древнегреческих мыслителей, которые жили примерно в VI веке до нашей эры.
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