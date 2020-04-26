Шакира закончила на карантине курс по античной философии

"Только что завершился мой четырехнедельный курс по древней философии в Университете Пенсильвании. Знаю, что мои хобби очень непрактичны, но я занималась, когда дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все "веселье", которое было в прошлом месяце", – написала исполнительница.