Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201010/shakira-1579085737.html
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и обсудил ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T04:30
2020-10-10T04:30
стиль жизни
новости культуры
культура
музыка
знаменитости
звезды
шакира
уильям, герцог кембриджский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579088064_0:0:1890:1063_1400x0_80_0_0_730ed9f5f9017e477b94036ed2785b12.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости</strong>. Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и <a href="https://www.instagram.com/tv/CGF_jatqjBC/?utm_source=ig_web_button_share_sheet" target="_blank">обсудил</a> ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата.Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился."Один из членов моей команды показал мне видео. Вы много катаетесь на скейтборде, не так ли?", — спросил наследник престола.В ответ певица расхохоталась и ответила: "не могу поверить, что вы видели это!".На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.Ранее в сентябре Шакира <a href="https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html" target="_blank">рассказала</a>, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.
https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579088064_249:0:1666:1063_1400x0_80_0_0_632a0bf7b669ea52405ff57d56983d61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, шакира, уильям, герцог кембриджский, в мире

Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг

04:30 10.10.2020
 
© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© @instagram/shakira
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и обсудил ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата.
Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.
Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился.
"Один из членов моей команды показал мне видео. Вы много катаетесь на скейтборде, не так ли?", — спросил наследник престола.
В ответ певица расхохоталась и ответила: "не могу поверить, что вы видели это!".
© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
1 из 4
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
© @instagram/shakira

Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
2 из 4

Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira
© @instagram/shakira

Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
3 из 4

Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira
© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
4 из 4
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
1 из 4
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
2 из 4

Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira
3 из 4

Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira
4 из 4
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
"Я всегда смотрела на скейтбордистов и завидовала им, — продолжила Шакира. — Я хотела уметь кататься также. В этом году, — не знаю, что со мной случилось, — я пыталась поставить на скейт своих детей. Отвезла их в специализированный магазин. Они не особенно впечатлились, чего не скажешь обо мне. Теперь я не могу оторваться от скейта, мне так это нравится. А еще я занимаюсь серфингом!"
На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.
Ранее в сентябре Шакира рассказала, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.
Певица Шакира - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 00:22Культура
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
 
КультураСтиль жизниНовости культурыМузыкаЗнаменитостизвездыШакираУильям, герцог КембриджскийВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Степанакерте раздались несколько взрывов
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
Лента новостейМолния