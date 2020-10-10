https://ria.ru/20201010/shakira-1579085737.html

Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг

Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и обсудил ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата. РИА Новости, 10.10.2020

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости</strong>. Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и <a href="https://www.instagram.com/tv/CGF_jatqjBC/?utm_source=ig_web_button_share_sheet" target="_blank">обсудил</a> ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата.Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился."Один из членов моей команды показал мне видео. Вы много катаетесь на скейтборде, не так ли?", — спросил наследник престола.В ответ певица расхохоталась и ответила: "не могу поверить, что вы видели это!".На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.Ранее в сентябре Шакира <a href="https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html" target="_blank">рассказала</a>, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.

https://ria.ru/20200915/shakira-1577227742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, шакира, уильям, герцог кембриджский, в мире