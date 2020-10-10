Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и обсудил ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата.
Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.
Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился.
"Один из членов моей команды показал мне видео. Вы много катаетесь на скейтборде, не так ли?", — спросил наследник престола.
В ответ певица расхохоталась и ответила: "не могу поверить, что вы видели это!".
"Я всегда смотрела на скейтбордистов и завидовала им, — продолжила Шакира. — Я хотела уметь кататься также. В этом году, — не знаю, что со мной случилось, — я пыталась поставить на скейт своих детей. Отвезла их в специализированный магазин. Они не особенно впечатлились, чего не скажешь обо мне. Теперь я не могу оторваться от скейта, мне так это нравится. А еще я занимаюсь серфингом!"
На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.
Ранее в сентябре Шакира рассказала, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.
15 сентября, 00:22КультураШакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине