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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/rozn-1585205183.html
Глава СВР обвинил США в разжигании розни между Азербайджаном и Арменией
Глава СВР обвинил США в разжигании розни между Азербайджаном и Арменией
США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:25
2020-11-18T16:25
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
сергей нарышкин
сша
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении", - добавил он.
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нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, сергей нарышкин, сша, азербайджан, армения, в мире

Глава СВР обвинил США в разжигании розни между Азербайджаном и Арменией

16:25 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
"Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении", - добавил он.
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОСергей НарышкинСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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