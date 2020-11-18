https://ria.ru/20201118/rozn-1585205183.html

Глава СВР обвинил США в разжигании розни между Азербайджаном и Арменией

Глава СВР обвинил США в разжигании розни между Азербайджаном и Арменией

США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:25

2020-11-18T16:25

2020-11-18T16:25

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

сергей нарышкин

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР."Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении", - добавил он.

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585187335.html

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, сергей нарышкин, сша, азербайджан, армения, в мире