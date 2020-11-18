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Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал в среду вину в сотрудничестве с российской разведкой, говорится на сайте американского Минюста. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:26
2020-11-18T21:00
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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россия
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал в среду вину в сотрудничестве с российской разведкой, говорится на сайте американского Минюста."Бывший "зеленый берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.Согласно документам суда, 45-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996-го по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и якобы встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя в России и он подписал документы о том, что хотел бы служить России. С 1998-го по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских Сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.Сам Деббинс заявил ранее, что у него "было мессианское видение" его роли в России. По его словам, он должен был принести "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.Деббинс, как утверждают в американском Минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске, а российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.
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главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск, россия, сша, в мире

Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку

18:26 18.11.2020 (обновлено: 21:00 18.11.2020)
 
© AP Photo / Alexandria Sheriff's Office Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс
Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Alexandria Sheriff's Office
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал в среду вину в сотрудничестве с российской разведкой, говорится на сайте американского Минюста.
"Бывший "зеленый берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.
Согласно документам суда, 45-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996-го по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и якобы встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя в России и он подписал документы о том, что хотел бы служить России. С 1998-го по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских Сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.
Сам Деббинс заявил ранее, что у него "было мессианское видение" его роли в России. По его словам, он должен был принести "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.
Деббинс, как утверждают в американском Минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске, а российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.
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Главное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧелябинскРоссияСШАВ мире
 
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