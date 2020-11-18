https://ria.ru/20201118/pushkov-1585100593.html
Пушков оценил высказывание Обамы о статусе России
Пушков оценил высказывание Обамы о статусе России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:21
2020-11-18T02:21
2020-11-18T11:07
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алексей пушков
барак обама
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой.Экс-президент США написал в своей новой книге, что, по его мнению, России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и военных баз.Пушков напомнил, что Обама называл Россию "региональной державой", при этом развитие событий в Сирии и Венесуэле продемонстрировало, что он ошибался. При этом у экс-президента США не получилось "порвать в клочья российскую экономику", добавил сенатор."На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор", - заключил он.Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что суждение экс-президент США о статусе России ошибочно. Он отметил, что Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что в отличие от Соединенных Штатов не является сверхдержавой — страной-агрессором.
https://ria.ru/20201117/sverkhderzhava-1585046748.html
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россия, алексей пушков, барак обама, сша, в мире