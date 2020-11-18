https://ria.ru/20201118/prezident-1585098385.html
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T01:06
2020-11-18T01:06
2020-11-18T02:48
россия
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию.Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, пояснил автор законопроекта.Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет."Вывести за скобки"Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.Право экс-президентаГосударственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.НеприкосновенностьКомитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье.Согласно проекту, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Голосование по поправкам в КонституциюНа голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
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россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Сенатор Андрей Клишас
, а также депутаты Павел Крашенинников
и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму
законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию.
Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.
По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".
Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, пояснил автор законопроекта.
Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет.
"Вывести за скобки"
Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.
Право экс-президента
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент Владимир Путин
. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.
Неприкосновенность
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье.
Согласно проекту, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Голосование по поправкам в Конституцию
На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.