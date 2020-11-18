Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/prezident-1585098385.html
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T01:06
2020-11-18T02:48
россия
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию.Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, пояснил автор законопроекта.Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет."Вывести за скобки"Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.Право экс-президентаГосударственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.НеприкосновенностьКомитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье.Согласно проекту, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Голосование по поправкам в КонституциюНа голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
https://ria.ru/20201105/garantii-1583142716.html
https://ria.ru/20201117/gorbachev-1585021626.html
https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html
https://ria.ru/20201117/gosduma-1585057500.html
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1400x0_80_0_0_baf830d35c0f73ca715a5ce01313eea2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

01:06 18.11.2020 (обновлено: 02:48 18.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию.
Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.
По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".
Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, пояснил автор законопроекта.
Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:10
Песков оценил проект о пожизненных гарантиях экс-президентам

"Вывести за скобки"

Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 15:57
Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева

Право экс-президента

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 17:34
Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов

Неприкосновенность

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье.
Согласно проекту, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 18:15
В Госдуму внесли законопроект о требованиях к кандидатам в депутаты

Голосование по поправкам в Конституцию

На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
 
РоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Лента новостейМолния