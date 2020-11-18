https://ria.ru/20201118/prezident-1585098385.html

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T01:06

2020-11-18T01:06

2020-11-18T02:48

россия

андрей клишас

конституция рф

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ разработали во исполнение ранее принятых поправок в российскую Конституцию.Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом "два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок".Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, пояснил автор законопроекта.Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет."Вывести за скобки"Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.Право экс-президентаГосударственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.НеприкосновенностьКомитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и его семье.Согласно проекту, глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Голосование по поправкам в КонституциюНа голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

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https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html

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https://ria.ru/20200702/1573752985.html

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россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика