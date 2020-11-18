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Полицейские в Петербурге обнаружили у подозреваемого двести клинков
Полицейские в Петербурге обнаружили у подозреваемого двести клинков
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:52
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гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчин… В ходе обыска по месту проживания мужчины было изъято: 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет, похожий на пистолет, колодка ударно спускового механизма, два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха, мобильный телефон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 15 ноября подозреваемый поссорился в районе проспекта Ударников с двумя мужчинами, оба они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший похитил их мобильные телефоны и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".По информации местных СМИ, подозреваемый в стычке с двумя уроженцами Азербайджана - известный петербургский фехтовальщик и кузнец Дмитрий Круглов по прозвищу Дункан Мак-Мастер.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Полицейские в Петербурге обнаружили у подозреваемого двести клинков

12:52 18.11.2020 (обновлено: 13:03 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчин… В ходе обыска по месту проживания мужчины было изъято: 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет, похожий на пистолет, колодка ударно спускового механизма, два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха, мобильный телефон", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 15 ноября подозреваемый поссорился в районе проспекта Ударников с двумя мужчинами, оба они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший похитил их мобильные телефоны и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
По информации местных СМИ, подозреваемый в стычке с двумя уроженцами Азербайджана - известный петербургский фехтовальщик и кузнец Дмитрий Круглов по прозвищу Дункан Мак-Мастер.
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