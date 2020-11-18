https://ria.ru/20201118/peterburg-1585152373.html

Полицейские в Петербурге обнаружили у подозреваемого двести клинков

Полицейские в Петербурге обнаружили у подозреваемого двести клинков

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:52

2020-11-18T12:52

2020-11-18T13:03

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387188_0:127:3189:1921_1400x0_80_0_0_e5b4953d78f8bc3ff37da9d53769421b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчин… В ходе обыска по месту проживания мужчины было изъято: 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет, похожий на пистолет, колодка ударно спускового механизма, два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха, мобильный телефон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 15 ноября подозреваемый поссорился в районе проспекта Ударников с двумя мужчинами, оба они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший похитил их мобильные телефоны и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".По информации местных СМИ, подозреваемый в стычке с двумя уроженцами Азербайджана - известный петербургский фехтовальщик и кузнец Дмитрий Круглов по прозвищу Дункан Мак-Мастер.

https://ria.ru/20201117/napadenie-1585078959.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия