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Совфед одобрил повышение НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год
Совфед одобрил повышение НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год
Совет Федерации одобрил закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:54
2020-11-18T12:54
2020-11-18T12:54
россия
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений.Такой повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.Минфин ранее объяснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.С инициативой отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год в июне этого года выступил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20201111/nalog-1584083716.html
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россия, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика