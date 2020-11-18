Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ вместо сложившего полномочия Евгения Примакова.
Примаков в июне возглавил Россотрудничество.
"В связи с прекращением полномочий депутата Государственной Думы, заместителя сопредседателя Межпарламентской группы Российской Федерации Евгения Примакова Комитет предлагает рассмотреть кандидатуру члена Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ", - говорится в документе.
Межпарламентская группа - внутренний орган Федерального Собрания РФ, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским Союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.
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