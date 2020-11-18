https://ria.ru/20201118/morozov-1585214970.html

Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы

Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:07

2020-11-18T17:07

2020-11-18T17:07

олег морозов

совет федерации рф

госдума рф

евгений примаков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627873_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_a7ce8c4b64dce003f701660c20ce7f59.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ вместо сложившего полномочия Евгения Примакова.Примаков в июне возглавил Россотрудничество."В связи с прекращением полномочий депутата Государственной Думы, заместителя сопредседателя Межпарламентской группы Российской Федерации Евгения Примакова Комитет предлагает рассмотреть кандидатуру члена Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ", - говорится в документе.Межпарламентская группа - внутренний орган Федерального Собрания РФ, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским Союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.

https://ria.ru/20200920/vooruzheniya-1577521741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег морозов, совет федерации рф, госдума рф, евгений примаков, политика