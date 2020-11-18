Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/morozov-1585214970.html
Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы
Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:07
2020-11-18T17:07
олег морозов
совет федерации рф
госдума рф
евгений примаков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627873_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_a7ce8c4b64dce003f701660c20ce7f59.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ вместо сложившего полномочия Евгения Примакова.Примаков в июне возглавил Россотрудничество."В связи с прекращением полномочий депутата Государственной Думы, заместителя сопредседателя Межпарламентской группы Российской Федерации Евгения Примакова Комитет предлагает рассмотреть кандидатуру члена Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ", - говорится в документе.Межпарламентская группа - внутренний орган Федерального Собрания РФ, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским Союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.
https://ria.ru/20200920/vooruzheniya-1577521741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627873_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_ecd3fd84e632584f4c9ea50e4094a3dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег морозов, совет федерации рф, госдума рф, евгений примаков, политика

Госдума назначила Морозова замсопредседателем Межпарламентской группы

17:07 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о назначении депутата Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ вместо сложившего полномочия Евгения Примакова.
Примаков в июне возглавил Россотрудничество.
"В связи с прекращением полномочий депутата Государственной Думы, заместителя сопредседателя Межпарламентской группы Российской Федерации Евгения Примакова Комитет предлагает рассмотреть кандидатуру члена Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Олега Морозова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ", - говорится в документе.
Межпарламентская группа - внутренний орган Федерального Собрания РФ, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским Союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 20:08
В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
 
Олег МорозовСовет Федерации РФГосдума РФЕвгений ПримаковПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Лента новостейМолния