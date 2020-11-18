Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html
Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:23
2020-11-18T10:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875311_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_15e4e7747c49e65d71382b6a87bc8c47.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду.Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Она подчеркнула, что российские миротворцы выполняют не только свои основные, но и гуманитарные функции, оказывают помощь в возращении беженцев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
россия
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875311_0:780:1691:2048_1400x0_80_0_0_0e3e7004c9fa8d19284087c18083df08.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, валентина матвиенко

Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах

10:23 18.11.2020 (обновлено: 10:30 18.11.2020)
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду.
Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Сегодня мы видим, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановлении кровопролития, принес мир на эту многострадальную землю", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что российские миротворцы выполняют не только свои основные, но и гуманитарные функции, оказывают помощь в возращении беженцев.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

Военнослужащие на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырский комплекс Дадиванк.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВалентина Матвиенко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Лента новостейМолния