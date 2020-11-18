Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду.Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Она подчеркнула, что российские миротворцы выполняют не только свои основные, но и гуманитарные функции, оказывают помощь в возращении беженцев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду.
Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Сегодня мы видим, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановлении кровопролития, принес мир на эту многострадальную землю", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что российские миротворцы выполняют не только свои основные, но и гуманитарные функции, оказывают помощь в возращении беженцев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
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