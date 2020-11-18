https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html

Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах

Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах

Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:23

2020-11-18T10:23

2020-11-18T10:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

валентина матвиенко

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ввод миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе сыграл ключевую роль в прекращении кровопролития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду.Сенаторы дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Она подчеркнула, что российские миротворцы выполняют не только свои основные, но и гуманитарные функции, оказывают помощь в возращении беженцев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, валентина матвиенко