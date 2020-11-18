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Михаил Мень не признал вину в растрате
Михаил Мень не признал вину в растрате
Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате и считает претензии недоразумением, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:01
2020-11-18T22:58
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
ивановская область
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате и считает претензии недоразумением, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Никакого преступления он не совершал", — утверждает юрист.Как заявил Мусаев, при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации объявили, что мерой пресечения станет запрет определенных действий."Мы пока не знаем, каких именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности", — сказал Мусаев.Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что после допроса Меня задержали по обвинению в растрате 700 миллионов рублей. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, бывший глава региона будет находить в изоляторе временного содержания в течение 48 часов. В четверг в Басманном суде Москвы ему планируется избрать меру пресечения.В среду Совет Федерации одобрил задержание Меня. Его допросили следователи. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии.По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета. По указанию Меня заключили ряд соглашений, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Кадры СК РФ
Бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег.
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, ивановская область, дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, происшествия

Михаил Мень не признал вину в растрате

21:01 18.11.2020 (обновлено: 22:58 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мень
Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате и считает претензии недоразумением, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Никакого преступления он не совершал", — утверждает юрист.
Как заявил Мусаев, при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации объявили, что мерой пресечения станет запрет определенных действий.
"Мы пока не знаем, каких именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности", — сказал Мусаев.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 14:46
Биография Михаила Меня
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что после допроса Меня задержали по обвинению в растрате 700 миллионов рублей. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, бывший глава региона будет находить в изоляторе временного содержания в течение 48 часов. В четверг в Басманном суде Москвы ему планируется избрать меру пресечения.
В среду Совет Федерации одобрил задержание Меня. Его допросили следователи. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии.
По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета. По указанию Меня заключили ряд соглашений, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.
Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФИвановская областьДело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньПроисшествия
 
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