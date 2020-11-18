https://ria.ru/20201118/men-1585212201.html
Членство Михаила Меня в "Единой России" приостановили в 2018 году
Членство Михаила Меня в "Единой России" приостановили в 2018 году
Членство обвиненного в хищениях аудитора Счетной палаты Михаила Меня в "Единой России" было приостановлено в 2018 году, заявил заместитель секретаря генсовета... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:55
2020-11-18T16:55
2020-11-18T17:00
игорь краснов
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
единая россия
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Членство обвиненного в хищениях аудитора Счетной палаты Михаила Меня в "Единой России" было приостановлено в 2018 году, заявил заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн."Членство Михаила Меня в "Единой России" было приостановлено при назначении аудитором Счетной палаты. Это требование закона", - сообщил Хинштейн. Ранее в среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона.Совфед дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.
https://ria.ru/20201118/dopros-1585206599.html
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игорь краснов, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, единая россия, ивановская область, происшествия