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Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты
Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты
Обвинённый в хищениях аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень продолжает оставаться аудитором, поскольку для освобождения его от должности не было отдельного... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:12
2020-11-18T15:14
дело аудитора счетной палаты михаила меня
андрей клишас
михаил мень
совет федерации рф
счетная палата рф
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинённый в хищениях аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень продолжает оставаться аудитором, поскольку для освобождения его от должности не было отдельного решения Совета Федерации, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда", - сказал он.Как отметил Клишас, в соответствии с законом "О Счетной палате" аудитор может быть досрочно освобождён от своей должности решением Совета Федерации или Госдумы в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе либо систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, личного заявления об отставке, признания его недееспособным, вступившим в законную силу решением суда либо в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных законом "О коррупции".В таких случаях парламентарии информируют об этом президента России и затем принимают решение о досрочном прекращении полномочий аудитора по представлению главы государства.Ранее в среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона.Совфед дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, андрей клишас, михаил мень, совет федерации рф, счетная палата рф, ивановская область, происшествия

Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты

14:12 18.11.2020 (обновлено: 15:14 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинённый в хищениях аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень продолжает оставаться аудитором, поскольку для освобождения его от должности не было отдельного решения Совета Федерации, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда", - сказал он.
Как отметил Клишас, в соответствии с законом "О Счетной палате" аудитор может быть досрочно освобождён от своей должности решением Совета Федерации или Госдумы в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе либо систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, личного заявления об отставке, признания его недееспособным, вступившим в законную силу решением суда либо в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных законом "О коррупции".
В таких случаях парламентарии информируют об этом президента России и затем принимают решение о досрочном прекращении полномочий аудитора по представлению главы государства.
Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
13:13
Генпрокурор раскрыл детали дела аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Ранее в среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона.
Совфед дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняАндрей КлишасМихаил МеньСовет Федерации РФСчетная палата РФИвановская областьПроисшествия
 
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