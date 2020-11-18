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В Счетной палате прокомментировали обвинения против Михаила Меня
В Счетной палате прокомментировали обвинения против Михаила Меня
В Счетной палате РФ рассчитывают на объективное расследование обвинений против аудитора Михаила Меня, это относится к периоду его работы в Ивановской области в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:46
2020-11-18T13:46
2020-11-18T15:14
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
счетная палата рф
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Счетной палате РФ рассчитывают на объективное расследование обвинений против аудитора Михаила Меня, это относится к периоду его работы в Ивановской области в 2011 году, сообщило ведомство."Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования", - заявили в Счетной палате.Ранее в среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона.Совфед дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, счетная палата рф, ивановская область, происшествия